El municipio comunicó el comienzo de los trabajos para la construcción de la bicisenda y el paso peatonal a nivel y en altura en Bv. 9 de Julio y Av. Cervantes, en el marco de una política sostenida de recuperación del espacio público y fomento de la movilidad sustentable en San Francisco. La obra está a cargo de la empresa AIVEL S.A. y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 10 meses.

“El proyecto busca fortalecer la conectividad peatonal y ciclista, aportando mayor seguridad, accesibilidad y calidad urbana en uno de los sectores más transitados de la ciudad”, expresaron en un comunicado.

Alcance de la obra

La intervención abarca un extenso sector urbano delimitado por:

Bv. 9 de Julio, entre Av. Juan B. Justo y Av. Urquiza

Av. Cervantes, entre Av. Urquiza y Av. Trigueros

Entre los principales trabajos planificados se destacan:

Relleno y compactación de 800 m³ para terraplenamiento de canteros centrales

Construcción de 860 metros lineales de cordón cuneta de hormigón simple

Plantación de 50 árboles nuevos

Reacondicionamiento de 600 m² de sustrato vegetal con revegetación

Instalación de mobiliario urbano: 25 bancos Aldus, 25 bicicleteros, 15 cestos de residuos y 3 bebederos

Incorporación de elementos de seguridad y señalización: 150 bolardas con luz, 450 tachas solares y señalización vertical

Montaje de una bicisenda metálica en altura que conectará directamente Bv. 9 de Julio con Av. Cervantes

Instalación de un nuevo semáforo peatonal sobre Av. Cervantes, frente a la Sociedad Rural

Soterramiento de la red eléctrica en Av. Caseros y calle Hermanos Casalis

Colocación de luminarias LED: 52 farolas de 100W para bicisenda, 25 columnas de 4,5 m para costanera y 27 columnas de 3 m sobre Bv. 9 de Julio

“Intervención estratégica”

La propuesta urbana apunta a consolidar un entorno más integrado, verde y seguro, donde la movilidad no motorizada gane espacio frente al tránsito vehicular. Con una bicisenda en altura y cruces peatonales mejor señalizados, se proyecta una circulación más eficiente y segura.

El agregado de vegetación nativa, iluminación eficiente y equipamiento urbano está pensado para fomentar el uso del espacio público, promover hábitos sustentables y embellecer uno de los corredores urbanos más significativos de San Francisco.