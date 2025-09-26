La Municipalidad de San Francisco emitió una serie de recomendaciones de prevención ante el alerta meteorológica por tormentas de variada intensidad vigente para la jornada de este viernes, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Frente a la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, se solicita a la población permanecer en sus viviendas en la medida de lo posible y tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos personales y daños materiales.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de la difusión de las medidas, se recuerda que es fundamental actuar con responsabilidad para resguardar tanto la seguridad propia como la de los vecinos.

Según el SMN para la noche rige un alerta para el departamento San Justo por tormentas y por vientos. En San Francisco se prevén tormentas aisladas y posibles ráfagas de viento cercanas a los 60 km/h.

Medidas de prevención recomendadas

Evitá salir de tu casa durante la tormenta. Si debés hacerlo, circulá despacio, evitá maniobras bruscas y poné tu vehículo a resguardo, lejos de árboles o zonas de riesgo.

No saques la basura y limpiá canaletas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Asegurá elementos sueltos en obras de construcción o en balcones y patios que puedan volarse o provocar accidentes.

Alejate de árboles, postes y cables eléctricos, y no camines por zonas con cables caídos.

Tené cuidado con objetos que puedan representar un riesgo a terceros, como macetas o chapas mal sujetas.

Permanecé en un lugar seguro y no dejes solos a niños, personas mayores o con problemas de salud.

Situaciones que deben reportarse al 103

El Centro de Atención Ciudadana (103) permanece activo para recibir llamados ante cualquier emergencia relacionada con el temporal. Se recomienda comunicarse en caso de:

Inundaciones o viviendas anegadas.

Árboles caídos sobre vehículos o viviendas.

Ramas con riesgo de caída.

Postes de luz en mal estado o en el suelo.

Cables sueltos o elementos electrificados en la vía pública.

La campaña preventiva fue difundida a través de gráficas institucionales de la Municipalidad, con el objetivo de concientizar sobre los riesgos asociados a tormentas fuertes y promover conductas de cuidado comunitario.

Las autoridades recordaron que este tipo de fenómenos climáticos pueden presentarse de forma repentina, por lo que es clave mantenerse informado a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones ante cualquier eventualidad.