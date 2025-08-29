Este fin de semana se desarrollará el XXV Modelo de Naciones Unidas en San Francisco. Este año la sede principal será la UTN San Francisco, aunque la apertura será este viernes a las 19.30 en el club San Isidro.

El Modelo consiste en una simulación diplomática que reúne a estudiantes de nivel secundario de San Francisco y este año también participan desde la región y un equipo de General Roca, provincia de Río Negro.

Son más de 500 estudiantes divididos 79 delegaciones que representan a un país en base a estrategias de diplomacia y un itinerario de temas previamente conocidos para debatir.

En este Modelo se ve representada la Asamblea General, el Consejo Económico y Social (Ecosoc), el Consejo de Seguridad, ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y la Sala de Tratados Internacionales.

Agenda

Asamblea General tiene como tópico “Espacios digitales seguros: prevención e impacto de los discursos de odio en las redes sociales”; Ecosoc lo hará en base a “Comercio internacional cadenas globales de valor, nuevas alianzas y desigualdades”.

Los representantes del Consejo de Seguridad deberán debatir en base a “Situación en Haití, Situación entre Israel - Palestina”. En el caso de los embajadores, dentro de la Sala de Tratados Internacionales se concentrarán en “Seguridad alimentaria en contextos de guerra” y "Crisis climática: inclusión social, desplazamiento y lucha contra el hambre".

En ACNUR la temática propuesta es “Acceso a la educación de calidad, equitativa e inclusiva de personas refugiadas”, en tanto que Consejo de Derechos Humanos profundizará en “Trata de personas: prevención, detección y acceso a la justicia de víctimas”.

Los debates centrales se desarrollarán en la UTN San Francisco, mientras que el acto de clausura se realizará en el Superdomo.

La organización está a cargo del Área de Juventud de la Municipalidad de San Francisco, con el acompañamiento de docentes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Antes del inicio del modelo, los estudiantes participaron de capacitacines.