Con un fuerte respaldo al campo y un mensaje enfocado en la necesidad de profundizar el vínculo entre la producción agropecuaria y la vida de los pueblos del interior, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, fue uno de los principales oradores durante el acto de apertura de San Francisco Expone, la tradicional muestra agropecuaria, comercial e industrial que este viernes abrió sus puertas en la Sociedad Rural, en su 93ª edición.

“Hoy también vamos a dejar firmados compromisos, como venimos haciendo en todas las exposiciones rurales de nuestra provincia, que son muchísimas”, señaló el funcionario provincial al destacar el recorrido que vienen realizando en el interior cordobés y el trabajo conjunto con las entidades agropecuarias.

El titular de la cartera bioagroindustrial anunció además que, por decisión del gobernador Martín Llaryora, el Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo esquema de financiamiento accesible para los productores locales. “El gobernador decidió subsidiar tasas por más de 3.000 millones de pesos para poder hacer accesible y competitivo ese financiamiento”, afirmó, y agregó: “Así y todo, hemos puesto más de 30.000 millones de pesos a disposición de los productores y emprendedores cordobeses para poder hacer buenos negocios en estas exposiciones”.

Financiamiento para el interior cordobés

Busso recordó que la iniciativa de extender este tipo de apoyo a las muestras rurales del interior surgió del propio sector: “Ellos plantearon en su momento por qué el banco financiaba, y está bien que lo hiciera, exposiciones en Buenos Aires, como Expoagro, o en Santa Fe, como Agroactiva, pero no lo hacía en muestras como estas, que son tan importantes como las otras”.

A partir de ese diagnóstico, se decidió, en conjunto con entidades rurales y la banca oficial, que Córdoba debía “poner un financiamiento en un contexto de muchas dificultades, con tasas que no son las mejores”, dijo. Según los datos que compartió, ya se concretaron operaciones exitosas en rubros clave: “Muchos productores han podido hacer negocios en verticales como maquinaria agrícola, insumos, descuento de cheques y financiamiento ganadero”.

En ese marco, el funcionario remarcó: "Los productores que quieran comprar un buen reproductor, mejorar la genética, van a poder tener esa herramienta de financiamiento que el banco y la provincia disponen”.

Una celebración del trabajo y la producción

Al referirse al espíritu de la muestra, Busso destacó el valor simbólico y económico que tiene para San Francisco y la región: “Esta es una exposición que refleja lo que es el sector productivo. No es solamente un evento agropecuario ni una exposición en sí, sino una celebración, porque en definitiva es poner en valor lo que es nuestro sector productivo”, señaló el ministro, y añadió que estos eventos también cumplen un rol social: “Sirven para tratar de romper esa dicotomía que existe entre el campo y la ciudad. Parece que a veces no nos damos cuenta de que nuestros pueblos, en estas provincias productivas, grandes o chicas, todos somos pueblos rurales, todos vivimos del campo, de lo que genera nuestro sector productivo”.

En otro pasaje de su discurso, Busso hizo hincapié en la importancia de defender al campo como motor del desarrollo local: “Cuando al campo le va bien, también a San Francisco le va bien. Y cuando al campo le va mal, por otras razones, muchas veces climáticas, como pasó en los últimos dos años, se resiente la economía porque no se genera el recurso que se necesita”.

“El hombre de campo, cuando le va bien, no lleva la plata a ningún lugar extraño ni a ningún paraíso fiscal. La invierte en el lugar donde vive. Por eso nuestros pueblos fueron progresando y creciendo”, aseguró.

Finalmente, el ministro se refirió a uno de los principales reclamos del sector: la necesidad de avanzar en una reforma tributaria. “Es fastidioso pagar impuestos, duele mucho pagar impuestos, sobre todo cuando son impuestos injustos”, sostuvo. Y adelantó que Córdoba está dispuesta a dar el debate: “Este camino de la reforma tributaria es una materia pendiente que seguramente nosotros desde Córdoba estamos dispuestos a darla, a discutirla, porque va a ser en beneficio de los que pagan impuestos”.