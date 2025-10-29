El miércoles comenzó con sol: se espera una jornada fresca y con aumento de nubosidad

San Francisco arrancó el miércoles con cielo mayormente despejado y temperaturas bajas, tras una mínima que descendió hasta los 7,8°.

Con el correr de las horas, el cielo irá cubriéndose y se espera que se mantenga mayormente nublado hacia la tarde y noche.

La temperatura subirá algunos grados con respecto a ayer y la máxima alcanzaría los 19°.

Los vientos serán leves del sector noreste.

Pronóstico extendido

Mañana se espera nubosidad variable y temperaturas en leve ascenso (mínima 10°, máxima 22°), con vientos leves. Los registros térmicos seguirán subiendo paulatinamente y a se anuncian, a posterior, jornadas con buen tiempo y nubosidad variable.