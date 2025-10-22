El miércoles arrancó con cielo mayormente nublado y, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, así seguirá la jornada.

Se espera para hoy que la temperatura llegue hasta los 30°.

Los vientos, en tanto, serán leves a moderados y soplarán del norte y noreste. 

El miércoles arrancó con cielo mayormente nublado: ¿llueve?

Pronóstico extendido

El pronóstico indica que mañana jueves será una jornada con ascenso de temperatura (mínima 20°, máxima 34°) y vientos moderados que soplarán del norte y que estarán acompañado de ráfagas. Además, se anuncian algunas tormentas aisladas para la primera parte el día.

La inestabilidad persistirá, al menos, hasta el sábado.

