El miércoles arrancó con cielo mayormente nublado: ¿llueve?
El miércoles arrancó con cielo mayormente nublado y, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, así seguirá la jornada.
Se espera para hoy que la temperatura llegue hasta los 30°.
Los vientos, en tanto, serán leves a moderados y soplarán del norte y noreste.
Pronóstico extendido
El pronóstico indica que mañana jueves será una jornada con ascenso de temperatura (mínima 20°, máxima 34°) y vientos moderados que soplarán del norte y que estarán acompañado de ráfagas. Además, se anuncian algunas tormentas aisladas para la primera parte el día.
La inestabilidad persistirá, al menos, hasta el sábado.