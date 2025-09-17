El miércoles arrancó con buen tiempo en San Francisco pero hay probabilidad de tormentas

Este miércoles arrancó con cielo algo nublado. Durante la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, las cuales se intensificarían hacia la noche, manteniéndose dentro de un marco de inestabilidad. De hecho rige un alerta amarillo por tormentas para esta noche que incluye al departamento San Justo.

La temperatura máxima alcanzará los 28° y los vientos soplarán leves a moderados del noreste.

De acuerdo al alerta del Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Pronóstico extendido

Mañana jueves la jornada podrían arrancar con tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de unos 16° y la máxima ascenderá hasta los 29°. Los vientos soplarán del este y noreste y serán leves a moderados.