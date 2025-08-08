El merendero Pancitas Contentas reabrirá sus puertas este domingo 10 de agosto con una merienda especial por el Día del Niño. La actividad comenzará a las 15:00 en Perú 520 y estará destinada a los niños y niñas del barrio, con el objetivo de celebrar su día con alegría y compartir un momento comunitario.

Según expresó Brenda Arguello, su fundadora, en diálogo con El Periódico, la reapertura del espacio viene acompañada de entusiasmo y un fuerte compromiso social: “Queremos regalarles a los chicos un lindo día. Por eso estamos recolectando caramelos, dulces, panificación o cualquier cosa que la comunidad quiera sumar para acompañar la merienda”, señaló.

Además, convocó a quienes deseen colaborar con donaciones, como golosinas o juguetes, y aseguró que puede retirarlas personalmente. Los interesados pueden comunicarse con ella al 3564 232824.

“El merendero había cerrado sus puertas, pero ahora volvemos a abrirlas y están todos invitados para compartir este domingo desde las tres de la tarde”, concluyó Arguello.