El Jardín de Infantes Iturraspe presentó su feria de ciencias con proyectos de los más pequeños

El Centro Educativo de Nivel Inicial “José Bernardo Iturraspe” participó este jueves 28 de agosto de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”, que por segundo año consecutivo se realiza de manera institucional en todas las escuelas de la provincia de Córdoba.

“La feria es una oportunidad en donde las instituciones educativas de todos los niveles muestran el trabajo realizado, es una manera de acercar a las familias y a la comunidad en general. Cada proyecto refleja el compromiso de todos los docentes en brindar cada día educación de calidad”, señaló la directora del jardín, Alejandra Raspo.

El Jardín Iturraspe planificó el proyecto anual denominado “Pequeños científicos: explorando, creando y descubriendo”, a partir del cual cada sala trabajó en experiencias específicas.

En salas de 3 años, los niños descubrieron y aprendieron a través de los sentidos, experimentando con diferentes texturas, imágenes, sonidos, aromas y sabores.

En salas de 4 años desarrollaron proyectos vinculados al magnetismo y la electricidad, dando movimiento e iluminación a juguetes construidos por ellos mismos.

En el caso de las salas de 5 años del turno mañana, el trabajo estuvo orientado a la construcción de balanzas y la transformación de la materia, con un proyecto anual enfocado en despertar la curiosidad por la cocina y la elaboración de alimentos.

Mientras tanto, en el turno tarde, las salas de 5 se centraron en el arte y realizaron proyectos sobre mezclas de colores y la elaboración de afiches utilizando diferentes materiales, con exposiciones sobre los sistemas del cuerpo humano.

Cronograma y participación

La feria se llevó a cabo en dos turnos debido a la cantidad de participantes: por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 13 a 15. Las exposiciones se realizaron en las salas del jardín en los primeros años y, en el caso de las dos salas de 5 años, se unieron a la feria que se desarrolla en la escuela primaria, en el marco del proyecto de articulación.

La invitación se extendió a las familias, personal de la Secretaría de Vinculación Educativa, la inspectora técnica zonal, Anahí Leurino, inspectores de distintos niveles y modalidades, ex docentes y directivos de la institución, así como especialistas en los diferentes proyectos y a toda la comunidad en general.

Aprendizaje con experimentación y juego

Raspo remarcó que la feria es un espacio que convierte a las aulas en “verdaderos laboratorios donde se investiga, se observa, se experimenta y se dialoga”.

“Es una forma muy divertida de aprender con el otro, de unir esfuerzos por un objetivo común. Con estos proyectos, los estudiantes desarrollan pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas y trabajo en equipo, siendo ellos los verdaderos protagonistas de sus aprendizajes”, afirmó la directora.

Desde la institución destacaron que la propuesta se enmarca en el programa TransFORMAR@CBA con un fuerte compromiso colectivo de directivos, docentes de salas y de materias especiales, docentes practicantes del Profesorado de Nivel Inicial de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, personal auxiliar, estudiantes y el acompañamiento permanente de la supervisora y de todas las familias que conforman la comunidad educativa.