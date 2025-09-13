El Ipet N° 50 celebrará su 90° aniversario con almuerzo y presentación de su banda musical

El IPET N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco celebrará su 90° aniversario con un almuerzo institucional el próximo domingo 21 de septiembre, en el cual se presentará oficialmente su flamante banda de música conformada por estudiantes del establecimiento.

A lo largo de sus nueve décadas de historia, el Ipet N° 50 no solo ha formado técnicos en diversas especialidades, sino que también ha impulsado espacios educativos y culturales para una formación más integral de sus alumnos. Uno de los más recientes es la Banda de la EFO, un proyecto musical que, en apenas dos años, creció de 10 integrantes y tres instrumentos a 40 miembros activos y 32 instrumentos, a los que próximamente se sumarán otros 15.

Esta banda nació por iniciativa del director del colegio, Jorge Tomé Seif, quien confió la dirección musical al experimentado músico Darío Verra, con 45 años de trayectoria en la Banda Municipal de Música. El proyecto también cuenta con la colaboración de la profesora Mariana Ávila.

Tomé Seif explicó que la idea surgió antes de la pandemia, como una pequeña iniciativa para estudiantes internos, pero fue interrumpida por la emergencia sanitaria. “En ese momento contábamos con tres instrumentos aportados por la Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba. A partir de la pandemia eso se diluyó, aunque luego tomó impulso hasta incorporar un importante número de integrantes de ambos sexos que llevan a cabo su tarea con mucho entusiasmo”, indicó.

El director expresó además su agradecimiento a la Municipalidad de San Francisco por facilitar el trabajo de Verra, a quien describió como figura central en el desarrollo de la banda escolar. El elenco esperaba participar del desfile cívico del 25 de mayo, pero la actividad fue suspendida por cuestiones climáticas. No obstante, la institución realizó un acto interno para presentar formalmente a la agrupación.

“Un par de meses más tarde recibimos la grata sorpresa de la colaboración de empresas como WEG, Encapa y Macoser que, combinando ese aporte con el esfuerzo de la Asociación Cooperadora, se pudo rearmar un grupo muy importante”, señaló Tomé Seif. También destacó la próxima llegada de nuevos instrumentos gestionados por el Ministerio de Acción Social de la Provincia, tras instrucciones del gobernador Martín Llaryora, con el apoyo de la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, Claudia Maine, y el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio.

El aporte permitirá completar un total de 47 instrumentos, entre los que se incluyen trombones, tambores, redoblantes, trompetas y bombos de marcha. “Ese almuerzo, que se llevará a cabo en el patio de nuestro colegio el domingo 21 de septiembre, será la próxima presentación de la banda y también servirá para mostrar nuevos instrumentos que llegan como un aporte del gobernador Martín Llaryora”, detalló el director.

Por su parte, Darío Verra, director de la banda, coincidió en destacar el carácter comunitario del proyecto. “Lo más importante fue el notable trabajo comunitario de parte de la Dirección del establecimiento que permitió el armado de este proyecto, cómo se hizo, con qué fin fue concebido, etc.”, explicó.

El músico valoró también las oportunidades que ofrece la banda a los jóvenes: “El estudiante de la EFO cuenta con la gran posibilidad de tener un instrumento, utilizarlo y compartir música con amigos”. Con la incorporación de los nuevos recursos, Verra adelantó que podrán implementar el “método Yamaha” para el aprendizaje grupal.

Finalmente, subrayó el entusiasmo con que los alumnos se preparan para la presentación del 21 de septiembre, y sostuvo que esta fecha marcará el inicio de un recorrido musical con el que la banda espera representar al Ipet N° 50 en distintos eventos de San Francisco.