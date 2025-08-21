El IPET 50 de San Francisco se prepara para participar del Desafío ECO YPF 2025

Con entusiasmo y compromiso, estudiantes del IPET N°50 Emilio F. Olmos de San Francisco pusieron en marcha una venta para reunir fondos que les permitan participar del Desafío ECO YPF 2025, una competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país presentan vehículos eléctricos diseñados y construidos por sus alumnos.

La propuesta consiste en una venta de combos de talitas, con el objetivo de financiar el viaje y los costos logísticos que implica asistir al evento, que este año se realizará el 8 y 9 de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

Según lo informado, se pueden conseguir 4 paquetes a 5 mil pesos. Las variedades disponibles son clásicas, pizza, queso y jamón. El dinero recaudado servirá para asegurar la participación del equipo, que ya se encuentra trabajando en el diseño del auto eléctrico con el que representarán a la institución.

Los pedidos de combos se pueden realizar hasta el 10 de septiembre al número 3562 543121. La entrega de los productos será el jueves 18 de septiembre, en la sección Automotores del IPET 50.

El Desafío ECO YPF es una iniciativa educativa que promueve el desarrollo de vehículos eléctricos de emisión cero, creados íntegramente por estudiantes de escuelas técnicas públicas y privadas del país. El proyecto fomenta el trabajo interdisciplinario e involucra áreas como mecánica, electrónica, electricidad, informática y logística, entre otras.

Cada equipo está conformado por al menos tres pilotos, cuatro mecánicos y dos docentes responsables. Durante la competencia, la escuela sede instala un taller comunitario dentro del autódromo y los estudiantes más avanzados asisten a los equipos visitantes.

En el caso de San Francisco, la participación del IPET 50 representa una oportunidad formativa única para sus estudiantes, quienes ya vienen trabajando con compromiso en el proyecto.