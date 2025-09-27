El IPEA 222 dirá presente con huerta, vivero y animales en San Francisco Expone

La 93° edición de San Francisco Expone, la muestra agropecuaria, industrial y comercial organizada por la Sociedad Rural de San Francisco, contará una vez más con la presencia del IPEA 222 “Agrónomo Américo Milani”. Como cada año, la “escuela de campo” tendrá un stand con una amplia variedad de producciones realizadas por los estudiantes.

Sonia Liwacki, directora de la escuela, destacó que la participación en la muestra es uno de los proyectos centrales de la institución. “Venimos trabajando desde hace meses porque para nosotros esta exposición es uno de los proyectos más importantes. Ahí podemos mostrar todo lo que se produce y cómo vienen trabajando nuestros estudiantes”, señaló.

El armado del stand está bajo la responsabilidad de sexto año, pero también colaboran los demás cursos. “Por supuesto participan estudiantes de todos los niveles. Colaboran quinto, cuarto y tercero. Es un proyecto de toda la institución, el más importante que tenemos”, explicó la directora.

Este año se exhibirá una importante muestra de productos elaborados por los alumnos a partir del monte frutal, la huerta y el vivero, además de la presencia de animales. “Llevamos conejos, cabras, corderos, un ternerito y lechoncitos. No podemos llevar aves por precaución debido a una enfermedad, pero sí habrá una muestra variada con plantines, dulces, miel y huevos”, detalló.

Entre los productos que se exhibirán y pondrán a la venta se incluyen mermeladas, dulce de leche, miel, huevos y plantas aromáticas.

Con una matrícula de 225 alumnos, el IPEA 222 otorga el título de Técnico Agropecuario. Actualmente cuenta con dos divisiones en el ciclo básico y una división en cada curso desde cuarto a séptimo año.

Una de las novedades, este año, será la incorporación de códigos QR en diferentes carteles del stand, que permitirán acceder a información sobre los distintos entornos formativos de la escuela. “Habrá una muestra de vivero, otra de monte frutal, cunicultura, ganadería y huerta. Cada entorno tendrá un código QR para que la gente pueda escanear y conocer cómo trabajamos”, explicó la directora.

Además, los visitantes podrán participar de sorteos a través de la cuenta de Instagram de la escuela, @ipea_activa222, con la posibilidad de ganar productos elaborados por los estudiantes.

El proceso de armado del stand comenzará el lunes, con la participación activa de los estudiantes, para que el viernes 3 de octubre el espacio esté listo para recibir a los visitantes.

“Queremos invitar a la comunidad a recorrer nuestro stand, participar de los juegos, de los sorteos y conocer lo que hacemos. Es una oportunidad para mostrar todo el trabajo que desarrollan nuestros alumnos durante el año”, concluyó la directora.