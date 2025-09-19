El invierno se despide con inestabilidad y calor en San Francisco: ¿cambia el tiempo?

Este viernes se presenta con cielo parcialmente nublado. Hacia la noche volverán las condiciones de inestabilidad con posibilidad de tormentas aisladas.

Los vientos soplarán del este y norte con intensidades entre 7 y 22 km/h.

La temperatura máxima alcanzará los 32 °C.

Pronóstico extendido

El sábado 20 se prevé una jornada con tormentas, de hecho por la noche rige un alerta amarillo que sostiene que el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

La temperatura mínima será de unos 17° y la máxima trepará hasta los 28°.

Los vientos soplarán leves a moderados y se esperan ráfagas por la noche, con velocidades de entre 51 y 59 km/h.