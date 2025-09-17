El intendente de Frontera gestionó obras prioritarias con funcionarios provinciales

El intendente municipal de Frontera mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Mántaras, y parte del equipo técnico del ministerio, con el objetivo de avanzar en proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

Durante el encuentro, según informó el municipio, se discutieron diversas iniciativas, con especial atención al proyecto de adecuación de redes en la zona urbana, considerado esencial para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de Frontera. También se analizaron los avances de otras obras estratégicas previstas para el área.

Según las autoridades locales, este tipo de instancias contribuyen a consolidar el trabajo conjunto entre los gobiernos municipal y provincial, priorizando intervenciones que generen un impacto positivo en la comunidad.