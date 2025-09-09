En el marco del encuentro “San Francisco: presente que proyecta futuro”, organizado por el 139° aniversario de la ciudad, el arquitecto y urbanista Gustavo Restrepo, una de las figuras más reconocidas de América Latina en la materia, ofreció una conferencia donde compartió su experiencia en proyectos transformadores en Medellín, y en otras capitales de la región, incluida Córdoba.

Restrepo fue uno de los protagonistas del proceso de renovación urbana en Medellín, una ciudad que pasó de ser símbolo de violencia en los años 90 a un modelo de inclusión, planificación participativa y transformación del espacio público. “Esa es la clave de todo: construir un diálogo con las comunidades”, expresó durante su charla, destacando que el urbanismo social nace como respuesta a una crisis, pero crece como una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la participación y el respeto por los territorios.

Durante su exposición, Restrepo planteó los tres pilares que, según su experiencia, permiten transformar las ciudades: voluntad política, participación ciudadana y planificación flexible. “Planear para improvisar, esa fue una de las ideas con las que trabajamos en Medellín y luego en Córdoba”, sostuvo.

El urbanista recordó su paso por la Comuna 13 de Medellín, uno de los sectores más afectados por la violencia, donde se construyeron escaleras eléctricas públicas, parques, bibliotecas y escuelas, como parte de una estrategia integral de inclusión urbana. “Encontramos espacios públicos bien mantenidos por las comunidades, servicios de calidad y un sistema de transporte masivo que articula toda la ciudad”, relató.

Su experiencia en Córdoba

En Córdoba, Restrepo fue impulsor de proyectos como los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia, una estrategia basada en la pedagogía urbana y social, que busca generar confianza, sentido de pertenencia y participación vecinal en los procesos de planificación. “No se trata solo de edificios, sino de procesos educativos, productivos y recreativos. Todo tiene que ver con educar al ciudadano en el proceso de transformación del entorno”, explicó.

Entre los dispositivos impulsados por esta metodología, destacó los polideportivos sociales, las rutas seguras, los Centros de Cuatro Barriales, parques y plazas públicas pensadas desde las necesidades reales de cada comunidad.

“No entramos con las fuerzas armadas. Entramos con acuerdos construidos con los vecinos. Ese fue el primer paso para garantizar que los proyectos fueran sostenibles”, señaló Restrepo, subrayando que todo proceso exitoso requiere diagnóstico participativo y compromiso colectivo.

La mirada sobre San Francisco

Al finalizar su exposición, Restrepo compartió su impresión sobre la ciudad anfitriona: “Vi una ciudad ordenada, limpia, señalizada. Vi los semáforos funcionando. No escuché bocinas al entrar ni al salir. Todo el sistema me pareció fluido. Puede parecer algo menor, pero no es lo común en muchas ciudades latinoamericanas”, valoró.

“Desde el principio me encontré con una ciudad claramente marcada”, agregó, en referencia a la organización del espacio urbano y a la señalética.