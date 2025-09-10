El Hospital Regional Iturraspe de San Francisco avanza con el plan previsto de mejoras edilicias, el cual contempla también la incorporación de aparatología en distintas áreas del centro de salud. Las obras, que permitirán sostener la atención de calidad para toda el área de cobertura, fueron realizadas con fondos del recupero de gastos del hospital.

Una de las áreas donde se enfocaron las mejoras fue la Unidad de Terapia Intensiva. Las remodelaciones implicaron cambios en los techos por material PVC, adquisición de luminarias, bachas y mesadas de acero; incorporación de canillas monocomandos que facilitan las tareas en la unidad, y diferentes trabajos de pintura. Las modificaciones en esta unidad significaron una inversión de más de 29 millones de pesos.

Aparatología

En ocasión de una visita del ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer, una comitiva supervisó la nueva aparatología adquirida para diferentes áreas del centro de salud, a través de una inversión provincial de más de 228 millones de pesos.

Se trata de un ecógrafo para la UTI, un aparato de electroencefalograma (EEG) continuo y bombas de infusión, que se suman al equipamiento incorporado durante el 2025: tensiómetros, autorefractómetro-queratómetro, lupa HDL con aumento 3,5 para neurocirugía; ⁠monitores y detectores fetales; monitor BIS; ⁠mantas térmicas, equipo de rayos X portátil digital y videolaringoscopios, entre otros.

En esta oportunidad, también recorrieron el sector donde se dispondrán las nuevas ambulancias que entregó la Provincia en junio. Se trata de un predio con una zona techada, que cuenta con reflectores, cámaras de seguridad y las instalaciones necesarias para el resguardo de los vehículos.

Lo que vendrá

En las próximas semanas, el plan de refacciones continuará con el Servicio de Hemoterapia, espacio que será reorganizado para reforzar la atención de calidad y seguridad que se brinda; y en el Servicio de Oncología y la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación.

También se avanzará con los trabajos en el sector del turnero y la guardia central, a través de la intervención de cielorrasos y paredes, brindando mayor confort y calidad a la comunidad hospitalaria.