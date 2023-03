Un numeroso grupo de padres de San Francisco y la región reclamaron hace algunos meses por atención de especialistas para niños en el Hospital J.B. Iturraspe, que actualmente no cuenta con profesionales para patologías específicas en los más pequeños.

Mediante una carta firmada por aproximadamente 50 padres y madres, expresaron la necesidad de contar con estos profesionales ya que niños y niñas no mutualizados actualmente deben recurrir a profesionales del sector privado para recibir esa atención médica. Incluso muchos de estos profesionales ni siquiera atienden en San Francisco.

“Si bien, como sistema público de salud y como hospital público referente de la localidad, existe la atención pediátrica y otros programas a favor de la salud de la niñez, queremos visibilizar la necesidad de contar con mayores especialidades médicas que puedan brindar una atención integral, necesaria y urgente. Profesionales capacitados en diferentes patologías, especialidades como neurología, gastroenterología, endocrinología, demonología, traumatología, ORL nefrología, cardiólogo, nutricionista, odontólogo, cirujanos pediátricos y pediatra especializados en diferentes patologías serían necesarios para abarcar las necesidades especiales que presentan nuestros niños y niñas” , señala un fragmento de esta carta.

En ese sentido, el pasado viernes realizaron una reunión con autoridades del nosocomio local quienes afirmaron que analizan cubrir los gastos de consultas realizadas en la ciudad o la región para determinadas patologías.