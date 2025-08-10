El hombre que despierta al niño interior con sus juguetes de madera

En un pequeño taller de la ciudad de San Francisco, Víctor Combina se dedica a construir mucho más que juguetes: crea puentes emocionales entre la infancia y la adultez, entre la nostalgia y el presente. Carpintero de toda la vida, hoy, ya jubilado, decidió reencontrarse con su oficio desde un lugar distinto, artesanal, lúdico y profundamente emocional.

“Di vuelta la página y volví a empezar”, dice Víctor, mientras acomoda con paciencia los últimos detalles de su nueva creación: una línea completa de maquinaria agrícola en miniatura, fabricada enteramente en madera y a mano, que llevará a la próxima edición de San Francisco Expone, la muestra agroindustrial que se realiza en el predio de la Sociedad Rural.

La historia de Víctor está marcada por el trabajo y el compromiso con su comunidad. “Fui carpintero toda mi vida”, recuerda. En 1997, junto a su familia, fundó una firma dedicada a la venta de pollo, que más tarde quedó en manos de su hija y sus nietos. Durante décadas también se desempeñó en espacios solidarios: “Trabajé 40 años en centros vecinales, en la cooperadora del hospital, en el bingo de Devoto...”.

Pero al acercarse la jubilación, sintió la necesidad de reconectar con la pasión por crear: “El tiempo había que ocuparlo en algo. Uno tiene más tiempo para dedicarse a lo que le gusta, a lo que quiere, a lo que le hace feliz”.

Así fue que nacieron los primeros juguetes de madera: autitos, avioncitos, bicicletas didácticas. Todos hechos sin planos, “a ojo, como quien dice”, confiesa entre risas.

De la nostalgia a los fierros

La gran novedad este año es su línea de maquinaria agrícola, inspirada en los equipos clásicos que se ven en el campo: tractores, cosechadoras, tolvas, pulverizadoras, todos con detalles de color y stickers que replican marcas icónicas como John Deere, New Holland, Massey Ferguson y Pauny.

Aunque no proviene del ámbito rural, encontró inspiración observando modelos en internet: “La gente de campo nunca había visto algo así hecho en madera. Hoy en día hay juguetes de plástico o de chapa, que son muy costosos. Lo mío busca despertar sentimientos”.

Víctor reconoce que, más que para jugar, sus juguetes apelan a la emoción. “Los chicos te felicitan, les gusta. Pero me compra más el abuelo para el nieto, el coleccionista, o alguien que quiere ver representada su maquinaria en miniatura”.

Recientemente participó en una muestra rural en Marull, donde su stand fue un éxito: “A medida que bajaba las cosas del auto, ya venían a pedirme juguetes”. Entre sus piezas destacadas, figuran bicicletas de madera para aprender equilibrio, camiones, autos antiguos y hasta una réplica especial que hizo para un coleccionista de Arroyito, con motivo de su cumpleaños.

En este mes de las infancias, Víctor se prepara para llevar sus juguetes a distintas ferias de la región. El 17 de agosto estará en Frontera, en una muestra que se realiza con motivo del Día de las Infancias. “Voy a llevar juguetes a precios muy accesibles, para que todos los chicos puedan llevarse uno”, destaca.

Dónde encontrarlo

Quienes quieran conocer su trabajo, contactarlo o encargar un juguete, pueden visitar su casa-taller en Salta 621, San Francisco, o buscarlo en Facebook bajo el nombre “Artesanías en Madera”, identificado con un logo de una antigua bomba de agua de madera.

“Yo no vivo de esto, pero lo disfruto. Me llena el alma que la gente se emocione con lo que hago. Que puedan recordar su infancia, o compartirla con sus nietos, es el mejor pago que puedo recibir”, concluye Víctor, mientras afina los últimos detalles antes de su próxima muestra.