En los últimos días los centros de testeos de detección de Covid-19 en San Francisco se vieron atestados, con largas colas de hasta cuatro cuadras y donde se realizaron hasta mil testeos diarios.

En ese marco, en El Periódico Radio FM 97.1, dialogamos con Jeremías Vignola, voluntario del COE Regional desde hace dos años quien explicó la situación que atraviesan con largas horas de trabajo no remunerado. "Allá por septiembre habíamos aflojado bastante en al cantidad de contagios y de hisopados diarios, cada uno había vuelto a la normalidad de su vida; había vuelto a estudiar, trabajar pensando que esto iba a ir aflojando, por más que siempre se habló de una tercera ola no pensábamos que sea tan rápido. Hace unos diez días empezó a aumentar la demanda de hisopados diarios y nos tuvimos que reactivar todos rápidamente, volvimos a trabajar en centros de testeos, operativos, en lo administrativo en el COE, realizamos una nueva convocatoria -que sigue abierta- y una capacitación para voluntarios nuevos", comentó Vignola.

"Se sumaron unas diez personas nuevas y hay otras personas que se están contactando, muchos son jóvenes y otros grandes que quieren aportar. No es necesario que sea full time, toda ayuda es bienvenida", explicó Vignola.

Por otro lado, Vignola indicó que la mayoría del voluntariado hoy está abocado a los centros de testeos y operativos especiales. "En mi caso yo trabajo, ayer salí de casa a las 6 y media de la mañana y volví a las 12.30 de la noche. Estuvimos prácticamente todo el día, estamos cansados pero con el ánimo de aportar lo que se pueda", señaló.

Largas colas y enojos

En ese sentido, el joven voluntario remarcó la necesidad de empatía. "Se están haciendo entre 800 y 1000 hisopados por día, cada uno debe entender la situación. Si bien el centro de testeo se alarga entre las 4.30 y 5 de la tarde no se puede seguir hisopando porque en algún momento tenemos que cortar y volver a nuestros trabajos", indicó.

"Tenemos el acompañamiento de la Policía de Córdoba con quienes trabajamos en conjunto explicándoles. La gente está enojada, pero también nos tienen que entender, pero muchos nos entienden y son amables. También entendemos a la gente que está enojada, no lo tomamos de manera personal, pero hay algunas situaciones que hay que pasarlas", agregó.

Voluntarios y no empleados

Consultado por el hecho de que son voluntarios y no empleados, considerando la cantidad de empleados públicos que tiene la Nación, la Provincia y la Municipalidad; Vignola señaló: "Estamos todos trabajando, el personal de salud está trabajando a destajo, el personal del municipio de San Francisco del área de salud está haciendo un gran trabajo, nos vamos alternando en los operativos porque el personal de secretaría de salud también está en los operativos de vacunación, en los operativos descentralizados, todos podemos aportar para ayudar, con una cantidad tan alta de contagios es necesario el aporte y ese es nuestro trabajo, ayudar al personal de salud. Pero creo que no hay que señalar por qué uno sí y otro no, hay que aportar entre todos y yo creo que todos están trabajando".

- ¿Van a dejar de trabajar si se habilitan los boliches este fin de semana, tomaron esa postura?

"No, no es algo que haya salido del grupo, no sabemos si algún voluntario lo transmitió así, pero no es lo que hemos decidido ni lo que hemos hablado. Nosotros estamos para aportar y ayudar al personal de salud, la gente tiene que entender que la única manera de salir de esto es volver a cuidarnos, nos habíamos relajado porque había una tasa muy baja de contagios, no es algo que haya salido de nosotros, vamos a seguir aportando y trabajando, es más desde el lunes hemos distribuido los horarios en el centro de testeos y eso sí lo hemos decidido en conjunto. La idea es seguir aportando y decirles a la población que volvamos a los cuidados, que nos vacunemos, hay una parte de la población que no se vacunó, pedirles que se vacunen, no nos va a salvar de contagiarnos, pero sí -lo estamos viendo-, en este momento el Hospital no está saturado como en otro momento cuando no había vacuna", cerró Vignola.