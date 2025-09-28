Falta muy poco para la 93° edición de San Francisco Expone, la muestra agropecuaria, industrial y comercial que se realizará del 3 al 5 de octubre en el predio de la Sociedad Rural. Y entre los atractivos artísticos, se destaca la presencia del Dúo Aruma, integrado por los hermanos Julieta y Agustín Soto, quienes brindarán un show el sábado 4 a las 16:30 en la pista central.

Provenientes de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, los hermanos construyeron una carrera dentro del folclore nacional que los llevó a escenarios de relevancia, como el Festival de Cosquín y el Festival de Jesús María, además de distintas experiencias en la televisión nacional. Julieta, cantante y violinista, y Agustín, cantante y guitarrista, conforman una dupla artística que lleva 12 años de trayectoria.

“Es la primera vez que vamos a estar en San Francisco y tenemos mucha expectativa. Estamos muy felices porque hace bastante tiempo buscábamos la posibilidad de llevar nuestro show y será un enorme placer poder visitarlos, conocerlos y que nos puedan conocer”, expresó Julieta en diálogo con este medio.

La propuesta artística que traerán a la ciudad está pensada especialmente para el público local. “Estamos preparando un show muy especial con toda la banda y nuestro equipo. Es un espectáculo que pasa por distintos momentos y emociones. Habrá canciones populares para cantar, lanzamientos recientes, temas para bailar y también canciones para emocionarse. Distintos momentos que lo van a hacer especial”, adelantó.

De Chubut a Cosquín

Uno de los hitos de la carrera de Aruma fue su consagración en el Festival de Cosquín 2023, donde fueron elegidos revelación de la Peña Oficial. “Llegar al festival fue una experiencia hermosa y muy difícil. Nosotros nacimos en Chubut y durante diez años consecutivos viajábamos cada verano para participar en espectáculos callejeros, en peñas, en los balnearios, en cada rincón de la ciudad. Finalmente, cuando nos eligieron revelación, fue una emoción y un orgullo muy grande. Pisar el escenario Atahualpa Yupanqui nos abrió muchísimas puertas en todo el país”, relató Julieta.

Además de Cosquín, destacaron la importancia de su paso por la televisión nacional. “Estuvimos en ShowMatch, en el segmento Genios de la Argentina, donde cantamos con Pimpinela el tema ‘La Familia’. Después participamos como jurados en Canta Conmigo Ahora, también conducido por Marcelo Tinelli. Esa exposición nos abrió muchísimas puertas en el país”, recordó.

Actualmente, el dúo trabaja en su tercer disco y continúa produciendo canciones, videoclips y colaboraciones con otros artistas. “Estamos constantemente presentando algo nuevo, algo diferente, siempre intentando darle un poco más al público”, señaló Julieta.

En cuanto a los sueños que aún persiguen, la cantante destacó dos grandes objetivos: “Uno es llegar al Festival de Viña del Mar y el otro es recorrer cada rincón de la Argentina, que la gente de todo el país pueda conocernos y cantar nuestras canciones”.

En el repaso de su historia, los hermanos remarcaron la importancia del acompañamiento recibido desde el inicio. “El apoyo de nuestros padres fue siempre fundamental. Desde el momento en que decidimos dedicarnos a esto, nos apoyaron al cien por ciento”, subrayó Julieta.

Con 12 años de trayectoria, el Dúo Aruma se prepara para presentarse por primera vez en San Francisco, en el marco de una exposición que promete convocar al público con espectáculos, tradición y cultura.