La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) entregó el Premio Justicia 2025 al doctor Ramón Daniel Pizarro, quien se suma así a una prestigiosa nómina de juristas argentinos distinguidos por su trayectoria profesional y su compromiso con el fortalecimiento del sistema jurídico.

El acto de entrega se realizó en el auditorio de la Tecnoteca San Francisco y contó con la presencia de autoridades académicas, referentes del ámbito judicial, familiares y amigos del homenajeado. Estuvieron presentes el rector de la UCES, Gastón O’Donnell, el secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva de San Francisco, Germán Fassetta, y el decano de la UTN Facultad Regional San Francisco, Alberto Toloza, entre otros.

Durante el evento, el rector O’Donnell destacó que esta es la 28.ª edición consecutiva del Premio Justicia, que busca homenajear a “personalidades destacadas del Derecho que aportan soluciones jurídicas a los conflictos sociales”. Y añadió: “Creemos que la universidad debe ser un espacio abierto a toda la comunidad y reconocer públicamente a quienes representan los valores fundamentales de la justicia”.

El doctor Ramón Pizarro es abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como profesor titular por concurso en las cátedras de Derecho de Obligaciones y Daños en la UNC, y es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es autor de numerosas publicaciones jurídicas de referencia a nivel nacional.

Al recibir la distinción, Pizarro expresó su profundo agradecimiento: “Este reconocimiento me honra muchísimo, no solo por la universidad que lo otorga, sino también por los nombres que integran esta nómina antes que yo. Para mí es un verdadero honor formar parte de ese elenco prestigioso de juristas”.

El jurista también aprovechó la ocasión para compartir su visión sobre el presente del Poder Judicial en Argentina: “Como todo en nuestro país, tiene altibajos. Pero sigo creyendo que la Justicia es el poder más confiable que tenemos, y como tal, debe ser protegido y fortalecido”. En ese sentido, reclamó por la designación de los jueces faltantes y criticó la subestimación de la Justicia por parte de algunos sectores: “No hay república sin un Poder Judicial independiente. Y en tiempos de crisis, necesitamos más república”.

Con este reconocimiento, la UCES volvió a poner en valor el rol de los juristas que, desde su labor académica, judicial y ética, sostienen las bases del sistema democrático y del estado de derecho en Argentina.