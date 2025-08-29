En agosto de 2005 por primera vez en Córdoba y en el país en un juicio penal quienes decidirían la responsabilidad de un acusado no serían solo jueces. A la par de ellos había cuatro hombres y cuatro mujeres que habían sido escogidos del padrón electoral para convertirse en los primeros jurados populares de la historia.

El proceso penal tuvo lugar en la Cámara del Crimen de San Francisco y todo comenzó cuando un día cualquiera a Norma Rueda, Silvana Iñíguez, Norma Gallo, Ana Paulí, Adrián Gagliardi, Luis Daniel Cassol, Gabriel Mathiev y Mauricio Suárez les llegó la citación por correo. Ellos fueron los titulares, pero también se designó como suplentes a Carina Andrea Rosso, Belkys Espiñeira, José Alfredo Murra y Raúl Alberto Cabrera.

En dicha nómina había un joven Mauricio Suárez, quien a la postre se transformó en abogado puesto que estaba próximo a recibirse. El hombre ahora de 46 años justamente en su día recordó lo sucedido hace dos décadas.

"Estaba próximo a recibirme de abogado y por eso pude formar parte del jurado popular porque con la nueva ley, en aquel momento, quedaban excluidos los abogados, los funcionarios y empleados públicos, las personas mayores de 65 años. Me llegó la citación por correo y así llegué a ser parte del primer jurado popular", contó a El Periódico.

El juicio en que intervino fue por el homicidio de Marcos Brito, hombre asesinado en 2003 por Víctor Luna. La Cámara del Crimen estaba presidida por el Claudio Requena y el tribunal se completaba con Hugo Ferrero y Mario Comes.

La novedad causó revuelo social y mediático por lo que en los tres días que se extendió el juicio miles de personas debatieron sobre la participación. "Se cuestionaba si el ciudadano tenía la capacidad para determinar sobre la culpabilidad o no de una persona. Eran cuatro hombres y cuatro mujeres, es decir, ocho titulares y cuatro suplentes además de los jueces técnicos", resaltó el abogado.

Diversidad de criterios

A Luna se lo acusaba de homicidio simple, no era ninguna tarea sencilla puesto que además del criterio de los jueces técnicos estaban los jurados populares, esto implicaba la existencia de una diversidad de criterios y conocimientos.

“Había diversidad de personas algunas amas de casa, otros solo habían terminado el secundario, había gente mayor y yo era el más joven. Al fin y al cabo de igual manera veíamos en la prueba que era culpable, incluso participamos de la inspección ocular”, sostuvo el abogado.

Una diferencia sustancial con la actualidad es que deliberaron jueces y jurados todos juntos, pero hoy en día lo hacen en espacios separados. Desde su perspectiva, “los jueces en aquel momento tuvieron un gran desafío porque tenían que trabajar con ciudadanos comunes y tuvieron que adecuar el lenguaje a utilizar para que no sea tan técnico”.

No obstante e independientemente de la experiencia técnica de uno u otro, los jurados tuvieron la orientación de un coordinador que los asesoró y guió sobre cómo sería el proceso. Además aplicaron una máxima tribunalicia porque siempre se dice que “lo que condena una persona o la absuelve son las pruebas que se incorporan en un proceso”.

“Obviamente, al ser nosotros jurados populares no estábamos instruidos sobre el término preciso que tenían los jueces, si estaba correcta la presentación de la prueba pero sí evaluamos lo que nos presentaron”, sostuvo.

El tiempo en cierta forma les dio la razón. Por más cuestionamientos externos y dentro del proceso que se presentaron sobre la constitucionalidad del juicio por jurados populares el tiempo terminó dándoles la razón.

“La labor fue exitosa porque la sentencia fue totalmente condenatoria. El abogado defensor (Carlos Martínez Cherini) llegó al Tribunal Superior de Justicia y se confirmó la condena. Hubo una pequeña modificación en referencia a la cantidad de años, pero la culpabilidad se mantuvo”, afirmó Suárez.

Recordemos que Luna fue condenado a 12 años de prisión por ser considerado autor del crimen de Marcos Britos. Los jurados entendieron que las pruebas lo señalaban como quien le disparó y su decisión solo se basaba en mantener la presunción de inocencia o ir por el camino de la culpabilidad, la pena sigue siendo tarea que compete a los magistrados.

El crimen por el que condenaron a Luna

El 5 de junio de 2003, un joven conducía su motocicleta Honda CG 125 cc negra por avenida López y Planes en dirección este-oeste. En la parte trasera viajaba Marcos Luis Brito ("Caco"). Era de día, alrededor de las 13.30 y al llegar a la intersección con calle Ingenieros, giraron hacia el Sur.

Desde el techo de una vivienda ubicada en una esquina Víctor Fernando Luna —quien conocía que Brito solía tomar ese recorrido, según recoge la sentencia confirmada por el TSJ— aguardaba el paso de la moto.

Luna disparó “desde una posición elevada que le ofrecía seguridad y ventaja” (de ahí que para la inspección ocular jueces y jurados subieron al techo de la casa) y cuando la moto giraba por Ingenieros, Luna disparó un arma de fuego desde el techo y a corta distancia.

La bala impactó a Brito a la altura del pecho sin orificio de salida por lo que cayó de la moto y murió allí mismo y la autopsia confirmó después que se debió a un shock hipovolémico.