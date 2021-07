El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta para el departamento San Justo por bajas temperaturas para este martes, miércoles y gran parte del jueves.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por bajas temperaturas, por debajo de los valores normales, al menos hasta la mañana del jueves 29. Se espera que las temperaturas mínimas estén entre -6 ° C y 6 ° C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 10 ° C y 17 ° C.

De acuerdo al pronóstico, este miércoles se espera una mínima a de -2°C y una máxima de 12°C, mientras que para el jueves se estima una mínima de -3°C y una máxima de 16°C. Hacia el viernes, la temperatura mínima sería de 1°C y la máxima de 17°C.