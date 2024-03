El juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil Andrés Peretti tiene muchos libros en su despacho y cada uno es una fuente a la que recurre para buscar respuestas cuando debe intervenir en un caso.

No hay nada particular en eso, excepto porque a la colección se sumó un papel muy especial. En esa hoja hay un corazón, una carita sonriente y un mensaje particular. Es corto pero contundente y dice: “Gracias por escucharme”.

Para entender esta historia hay que ir jalando de poco los hilos con la voz de quién es uno de los protagonistas. Todo se remonta a una situación vivida a fines del 2023 en San Francisco, Peretti recibió la carta de parte de un niño que concurrió a la oficina para declarar sobre un episodio de violencia del que habría sido víctima.

El contexto fue especial no solo por las circunstancias en que lo hizo sino por su Condición del Espectro Autista (CEA). Debido a eso el equipo del Juzgado debió tomar precauciones en el proceso.

La competencia que tiene el Juzgado del magistrado es amplia, pero tiene en común que habitualmente hay Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) involucrados. No hay distinción en esa realidad sea la Secretaría de Niños y Adolescencia, Violencia familiar y de género o por supuesto en Penal Juvenil.

Consultado por El Periódico sobre el contexto del encuentro Peretti dijo: “Este caso particular fue en un caso de violencia familiar, en el cual celebramos una audiencia con este niño (de 9 años) a partir de una denuncia en la cual este niño habría sido víctima de violencia de carácter directo e indirecto por parte de los progenitores”.

Intervención

Las medidas iniciales que se arbitraron fueron, según explicó con el objetivo de que termine esta violencia, para que cese y, en segundo lugar, trabajar para que no se perpetúe.

“Se ha dedicado a una medida perimetral, y a partir de eso lo que hacemos es inmediatamente fijar una audiencia con el niño para escuchar su versión, su historia y tener conocimiento fundamentalmente de lo que él quiere de acá para adelante y para poder, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades, poder ayudarlo”, agregó.

¿Cómo se realizó la audiencia?

En la misma denuncia de la familiar que nos ingresa surgía que él tenía esta Condición de Espectro Autista. A partir de ahí para nosotros es una audiencia diferente, todas las audiencias son diferentes, no es lo mismo una audiencia que se celebra con un niño de 4, 5, 6 años, aquellos que tienen 10, aquellos que tienen 12, aquellos que tienen 14, aquellos que tienen 16. En este caso particular, teniendo en cuenta que la denuncia es un niño que tenía CEA, tenemos un protocolo específico que fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos y de Justicia del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, en la cual específicamente nos dan algunas pautas, para llevar adelante de una manera más eficiente y más eficaz las audiencias cuando intervienen niños con CEA.

¿Qué características tuvo?

Lo primero que hicimos es preparar el ambiente, ajustarnos a las distintas situaciones. Lo primero que hacemos es utilizar un sistema que se llama Perching o Poming, que es lo que se utiliza en los hoteles con el no molestar para que nadie ingrese en el medio de la audiencia. Todo el equipo del juzgado sabe que cuando está colocado eso no es solamente que no pueden ingresar, sino que también hay que bajar el volumen, hablar lo menos posible.

Acuerdos

Las medidas que se arbitraron se desprenden del Protocolo de Actuación para el Acceso a la Justicia de NNA, diseñado por el Programa AJUV de Acceso a Justicia y Vulnerabilidad. Este documento fue enviado a todas las partes de forma previa cuando se fijó la audiencia.

Algunas de las indicaciones fueron mantener en la oficina una baja intensidad de la luz, se organizaron de manera diferente la ubicación de las personas, además de mantener la distancia corporal.

En el protocolo se sugiere que no se utilice perfume, debido a los olores fuertes e intensos que podrían afectar a la persona con CEA. “También se le permitió al niño que ingrese con su acompañante terapéutico que no forma parte del Poder Judicial y que después de hablar con nosotros le permitimos el ingreso, para que tenga no solamente la contención necesaria sino el sostén psicomocional”.

¿La audiencia pudo realizarse sin sobresaltos?

Se llevó completamente en confianza, con tranquilidad, utilizamos lenguaje claro, le pudimos explicar al niño sin ningún tipo de complicación, sin palabras rebuscadas, difíciles cuál era el objeto de la audiencia, para qué había venido, para qué lo habíamos citado. Lo que hacemos con distintos mecanismos es garantizar el acceso a la justicia en general y en particular a aquellas personas que son más vulnerables y vulneradas como el caso concreto.

Con el avance, pudimos advertir que el niño estaba un poquito abrumado, incómodo e inmediatamente utilizamos un instrumento que nos permite disminuir el estrés del niño, facilitar la comunicación. Entre las herramientas que teníamos, que tenía en mi cajón de mi despacho, era un Pop it (juguete sensorial antiestrés fabricado con silicona). Se sintió muy cómodo con ese elemento, entre otros contamos con algunas mangueras que permiten flexibilizar las manos, un sonajero una especie de tamborcito.

La carta

Terminada la audiencia, Peretti continuó con su rutina de trabajo y el pequeño se mostró muy agradecido y respetuoso del trato brindado. La sorpresa llegó pocos minutos después cuando volvieron a golpear la puerta del despacho.

“Al salir saludó a cada una de las personas que estaban presentes sin ningún tipo de problema, pero además se tomó el tiempo después de terminar la audiencia de hacer una notita escrita a mano. Tocó la puerta de mi despacho, ingresó, me la dejó y se fue. Así que es como que tuvo particularmente para conmigo una situación diferencial”, recordó emocionado.