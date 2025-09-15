El Concejo Deliberante de San Francisco sesionará este martes a partir de las 10 horas para tratar un conjunto de proyectos de ordenanza entre los que se destacan la pavimentación de calles y el entubado de canales de desagüe en barrio Parque, un sector ubicado al noreste de la ciudad.

Según informó el municipio, el tratamiento legislativo contempla la autorización al Ejecutivo Municipal para suscribir un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Córdoba que permitirá concretar la pavimentación de calles en el casco histórico del barrio. También se someterá a aprobación el llamado a licitación pública para ejecutar estas obras.

Por otro lado, se abordará un proyecto que habilita la licitación de los trabajos de entubado de desagües pluviales, una intervención que complementará la transformación urbana que ya está en marcha en el sector. Entre las mejoras recientes se destacan la inauguración del nuevo sistema de alumbrado público con luces LED y el inminente inicio de las obras de reestructuración del Parque Cincuentenario, que será refuncionalizado para ampliar su uso comunitario.

En el orden del día también figura la autorización a EPEC para llevar a cabo tendidos aéreos de media tensión en diferentes puntos de la ciudad, como:

Calle Las Acacias, entre España y Av. del Libertador (N)

Calles Dorrego y Entre Ríos

Calle Los Sauces, entre Los Algarrobos y Los Paraísos

Calle Asunción

Calle Lamadrid

Asimismo, se tratará una solicitud de la empresa Grosso Tractores S.A. para instalar tótems y banderas publicitarias frente a su local comercial, expediente que ingresa en segunda lectura. También se analizarán modificaciones a la Ordenanza Tributaria N° 7849, también en segunda lectura.

Finalmente, se debatirá un proyecto de resolución para solicitar a la Comisión de Imposición de Nombres que designe con el nombre “Hermanos Marín” a una calle o plaza de la ciudad.