El Concejo Deliberante de San Francisco debatirá en la sesiónde este jueves un proyecto de ordenanza para modernizar el sistema de medición de agua. La propuesta establece la obligatoriedad de instalar medidores de agua inteligentes de manera paulatina en los inmuebles conectados a la red de la AMOS

El proyecto exige que, tanto las nuevas conexiones como las existentes que carezcan de medidor, o que necesiten reemplazar uno dañado, instalen este tipo de dispositivos. La normativa prohíbe la colocación de medidores mecánicos tradicionales, salvo excepciones específicas autorizadas por la empresa prestataria.

Dispositivos

Los medidores inteligentes miden el consumo de agua y transmiten la información automáticamente. Además, están diseñados para detectar posibles fugas o consumos inusuales, lo cual es relevante para la detección temprana de problemas y la reducción del desperdicio de agua.

La responsabilidad de la compra e instalación del medidor recae sobre el propietario del inmueble. La instalación debe ser realizada por personal matriculado y autorizado por AMOS.

La ordenanza establece un plazo máximo de 30 días para que los propietarios cumplan con la instalación una vez recibida la notificación oficial. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas.

La AMOS también estará facultada para realizar la instalación de oficio, con los costos tanto del medidor como de la mano de obra a cargo del propietario.

Objetivos de la medida

La iniciativa busca promover el uso responsable y sustentable del agua potable y modernizar el sistema de medición. Se espera que la utilización de estos medidores ayude a identificar y corregir problemas con el servicio de agua, mejorando la gestión del recurso en la ciudad.

El secretario de Infraestructura Carlos Ortega explicó que “el reemplazo inmediato de medidores corre para aquellos artefactos que al día de hoy están vencidos, rotos o presentan algún desperfecto en su funcionamiento. A esto se debe agregar que para todas las nuevas conexiones se debe instalar el medidor de agua inteligente”.

Plazo

Además, agregó que en el plazo de lo que resta de la actual gestión de gobierno, que culmina en diciembre de 2027, “todos los medidores de agua en la ciudad deberán ser reemplazados por medidores inteligentes”.

Para ello expresó que “en aquellos medidores que aún no sea necesario su reemplazo porque están funcionando correctamente, oportunamente va a salir una campaña que promueva su sustitución”.

El funcionario resaltó que, entre las ventajas que aportan estos medidores es “brindar un control exacto del consumo de agua que lleva a cabo el vecino por lo cual es algo más que beneficioso no solo para el Estado Municipal sino para el propio consumidor que, de esa manera tendrá un registro exacto del consumo de agua que realiza en su propiedad”.