El Concejo Deliberante de San Francisco entregó una distinción al estilista Fernando Leyendecker, en reconocimiento a su participación en el Congreso por el centenario de Intercoiffure Mondial, realizado a fines de mayo y comienzos de junio en Hamburgo, Alemania. Allí, el profesional fue parte de las actividades como director artístico de Intercoiffure Argentina, integrando también la representación latinoamericana en uno de los eventos más relevantes de la peluquería mundial.

La presencia de Leyendecker en Hamburgo incluyó charlas, masterclasses y desfiles, además de la presentación de la colección internacional Reloaded, que reunió a estilistas de distintos países y marcó tendencias para las próximas temporadas.

Durante el acto en San Francisco, el estilista compartió su emoción por el reconocimiento recibido: “Yo vengo de Colonia Prosperidad, que es una localidad muy pequeña. Hace 16 años que estoy en San Francisco, en la esquina de General Paz y Libertad, y tener este reconocimiento del Concejo Deliberante de San Francisco es un estímulo para seguir”.

Leyendecker recordó además su trayectoria dentro de la organización internacional: “Intercoiffure Mondial es una entidad que reúne a los mejores peinadores del mundo. En plena pandemia del 2020 me nombraron y ahora soy el director artístico de Argentina. Y el segundo también de todo Latinoamérica, que es lo que me hace viajar cada vez que hacen eventos, a los distintos congresos”.

De cara a lo que viene, confirmó que continuará representando al país en nuevos escenarios internacionales: “Ahora fin de mes voy a Perú y en noviembre a Chile, representando siempre a Argentina”.

Finalmente, dedicó la distinción a su compañero Omar, por el apoyo permanente; y destacó el valor de sus raíces y el camino recorrido.