En un emotivo acto celebrado este jueves en el recinto legislativo local, el Honorable Concejo Deliberante de San Francisco reconoció a personas, equipos e instituciones por su destacada participación y logros en diversas áreas de la vida comunitaria.

Frente a concejales, familiares y miembros del Ejecutivo municipal, se entregaron placas y diplomas en reconocimiento a méritos deportivos, académicos, científicos, culturales y de servicio a la comunidad.

Entre los homenajeados se encontraba Jazmín Salomon, quien fue distinguida por consagrarse Campeona Provincial de Patín en la categoría World Skate Senior Internacional, en el Campeonato Provincial organizado por la Federación Cordobesa de Patinaje.

Otro momento cargado de emoción fue el reconocimiento a los efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, quienes actuaron con rapidez y compromiso ante una emergencia que permitió salvarle la vida a un bebé de apenas 29 días.

El Concejo también reconoció a Vanessa Valero, emprendedora gastronómica de la ciudad detrás del proyecto “Dulce Caluu”, por la reciente presentación de su libro “Entre Harinas y Recuerdos”, una publicación que rescata recetas y memorias con una fuerte impronta familiar y cultural.

En el ámbito deportivo, se destacaron además los pilotos y navegantes sanfrancisqueños que resultaron ganadores en sus respectivas categorías del “Rally Ciudad de San Francisco”, representando con excelencia al automovilismo local.

Logros internacionales y académicos

Otro de los distinguidos fue Fernando Leyendecker, reconocido por su participación como director artístico de Intercoiffure Argentina en el evento internacional de Intercoiffure Mondial, celebrado en Hamburgo, Alemania, con motivo del centenario de la organización.

Desde el ámbito científico, el Grupo InProSus, dependiente de la UTN Facultad Regional San Francisco, recibió una mención especial por haber sido declarado Centro de Investigación y Desarrollo por parte del Consejo Superior de la Universidad.

Reconocimientos a jóvenes promesas

En patinaje artístico, fueron reconocidas Josefina Turino, campeona de la categoría A Nacional Junior; Lara Farias, subcampeona en la categoría B2 Juvenil; y Bianca Cravero, subcampeona en la categoría B Promocional Infantil, quienes se destacaron en el Campeonato Absoluto desarrollado en la provincia de San Juan.

Finalmente, se entregó un reconocimiento a Agostina Maggi, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, por haber sido elegida abanderada de su cohorte, alcanzando uno de los promedios más altos de su camada.