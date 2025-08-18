Las puertas del Club de Leones de San Francisco se abren a la literatura. Gracias a un acuerdo con la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial San Francisco, el edificio de Pellegrini 657 se convertirá en un nuevo espacio para la difusión del trabajo de autores locales.

La alianza tiene como objetivo promover el talento literario regional mediante talleres, presentaciones de libros y una biblioteca de autores locales.

“La SADE podrá coordinar actividades en todo lo que haga a la literatura”, explicó Sara Isabel Juárez, representante de la filial local.

“El Club de Leones ya tiene en vista varios escritores que van a trabajar en conjunto con ambas instituciones”, agregó durante una entrevista en La Mañana de El Periódico donde compartió el entusiasmo por este nuevo capítulo cultural para la ciudad.

La actual comisión de SADE, que culmina su gestión el próximo 15 de septiembre, cierra su segundo mandato con este acuerdo significativo que busca “darle vida a la literatura en San Francisco”, según Juárez.

Una biblioteca para autores locales

Uno de los primeros pasos de esta colaboración será la instalación de una pequeña biblioteca en la sede del Club de Leones. Llevará el nombre del Dr. Hernaldo Arrieta, abogado recordado con cariño por la comunidad local. “Tenemos una biblioteca con algunos cientos de libros que pertenecen a autores locales”, detalló Juárez, y subrayó que el objetivo es que esas obras “salgan a la lectura” y no queden guardadas en una mesa de luz.

La SADE busca visibilizar a quienes escriben desde el silencio: “Hay escritores que guardan sus trabajos en papelitos, cuadernos o blogs personales. Con o sin formación académica, lo que importa es la inspiración y el deseo de compartir”, remarcó Juárez.

Talleres, edición y acompañamiento a autores

Entre las actividades previstas, se destacan los talleres literarios coordinados por la escritora Beatriz Bustos, una figura muy valorada en el ámbito local.

También se brindará acompañamiento en el proceso de edición de libros. “Nosotros podemos orientarlos”, explicó Juárez. Uno de los pilares de este trabajo es Jorge Bossa, vocal de la comisión y nexo con editoriales. “Gracias a él podemos presentar libros y avanzar en procesos editoriales que muchas veces parecen inalcanzables para un autor o autora que empieza”, reconoció la presidenta.

Además, en lo que resta del año ya hay una agenda confirmada de presentaciones. “Ya tenemos cubierto prácticamente el 2025. Con el presidente del Club de Leones organizamos presentaciones con autores de San Francisco en el magnífico hall que tiene la sede”, adelantó Juárez.

Campaña para sumar socios

Con un espíritu inclusivo y accesible, SADE lanzará en breve una campaña para sumar nuevos miembros. La cuota anual es de 4 mil pesos, y los beneficios incluyen el acceso al taller literario, la posibilidad de visibilizar trabajos propios o de familiares, y hasta el uso del departamento de SADE Central en Buenos Aires para quienes necesiten viajar por trámites urgentes.

“Queremos que más personas se acerquen. Hay muchos escritores y escritoras en San Francisco que aún no conocen nuestra propuesta. Este es un espacio sin fines de lucro, pensado para acompañar y visibilizar”, expresó Juárez.

Quienes deseen contactarse con la institución pueden hacerlo a través de la página web sadesanfrancisco.blogspot.com o de las redes sociales. También es posible comunicarse directamente con Sara Juárez al 3564 650488.