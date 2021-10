El Club de Leones se encuentra llevando adelante una serie de actividades en el marco de un conjunto de proyectos que la entidad tiene en marcha.

En primer lugar, desde la entidad organizaron un evento para el Día de la Madre, que se concretará el domingo 24 de octubre desde las 18 en su salón de Pellegrini 657. El mismo comprenderá un desfile de modas en el que se podrá compartir una merienda elaborada por el Comité de Damas.

"Vamos a agasajar a las madres como todos los años, salvo el año pasado que no hemos podido. Así que lo vamos a hacer con un placer enorme. Esta vez vamos a compartir algo salado, dejamos del té de lado porque ya estamos con un poco de calor y vamos a aprovechar el calorcito para tomar una cerveza o una gaseosa. También vamos a deleitarnos con un pequeño desfile de moda de casa Woman's y van a haber también sorteos y sorpresas para las madres", explicó Rita Garrone, secretaria de la institución.

El evento, que prevé finalizar a las 20.30, se realizará con un determinado aforo y bajo protocolos de seguridad. La tarjeta tiene un costo de 800 pesos y se puede conseguir con cualquier miembro del Club de Leones o llamando al (03564) 429229.

"Uno lo hace con mucho cariño y amor hacia todos, porque lo que juntamos vuelve a la sociedad, al que lo necesita, y eso es lo que nosotros hacemos, servir al que lo necesita y necesitamos de la ayuda de la comunidad. Las mujeres de San Francisco siempre nos responden muy bien al Comité de Damas", destacó Garrone.

Otros proyectos

Con lo recaudado en los distintos eventos que realizan, el Club de Leones realiza diferentes actividades de bien común. En ese sentido, manifestó: "Durante la pandemia no pudimos realizar eventos, así que hemos seguido trabajando y apoyando a merenderos y a quien lo necesite. Ahora que podemos, con el aforo permitido por el municipio, hacemos eventos más seguido para poder recaudar fondos y así poder hacer un poco más amplia la ayuda. Hace poco ayudamos al merendero 'Sonrisas para un Niño' en barrio Acapulco. Estuvimos el sábado con ellos y les llevamos un montón de alimentos sobre todo, que es lo que ellos necesitan. Todo vuelve a la sociedad, al que lo necesita, para eso estamos".

En ese marco, lanzaron también una campaña de muebles y de electrodomésticos, con el fin de funcionar como nexo entre quien necesita de estos elementos y quien los tiene para donar

"Hay mucha gente que no puede comprar o adquirir cosas y yo sé que el común de la gente que cambia colchón, o que cambia la cocina, la heladera o lo que fuere, la deja ahí y no sabe qué hacer o a dónde llevarlo. Entonces nosotros hacemos de intermediarios. Si la cocina, la heladera, la estufa, el lavarropas o lo que fuera anda, o tiene un ropero, una cama, mesa o sillas, nos llaman al Club de Leones y nosotros ubicamos esos muebles y esos electrodomésticos entre quienes los necesitan. Estamos intentando hacer una lista de personas que necesiten, así que la idea es esa, hacer de nexo entre el que tiene y el que no tiene así, nosotros se lo alcanzamos", comentó Garrone.

Para colaborar, los interesados pueden comunicarse con cualquier miembro del Club de Leones o llamar al (03564) 429229. "Nosotros nos arrimamos con una camioneta o con un flete para buscar los elementos que tengan y los llevamos a donde necesiten", apuntó Garrone, que pidió que se trate de muebles en buen estado y electrodomésticos en funcionamiento.

Trabajos en forestación

La institución también sigue avanzando en sus proyectos de forestación. Cabe recordar que tiempo atrás recibieron 500 árboles, que les fueron donados por la Secretaría de Ambiente e la provincia de Córdoba, del Programa Forestando Córdoba. Fue a partir de la presentación de un proyecto por medio del cual se pidieron los árboles para forestar las plazas donde ha intervenido el Club de Leones con sus Plazas Saludables.

A partir de la búsqueda de hogares de tránsito para su cuidado, ahora los están plantando. "Gracias a Dios los arbolitos nos han respondido, no se han secado, así que el Comité de Medio Ambiente está plantando los arbolitos de la campaña. Están bastantes altos, ya se plantaron varios, algunos en la escuela de Plaza San Francisco. También se han plantado en la plaza de los Arquitectos Sociales, el 21 de septiembre, el Día de la Paz, y se ha plantado un olivo. Este fin de semana vamos a continuar", comentó la mujer.

Por otra parte, siguen trabajando para ayudar a personas con problemas de vista: "Todo aquel que necesita anteojos se puede arrimar al club con su receta, con su pedido, con alguna muestra de que realmente lo necesita y colaboramos con sus anteojos.

Y también continúan adelante con el concurso internacional "Cartel de la Paz" que realizan todos los años. Se trata de un concurso de arte que se viene realizando durante más de tres décadas a nivel internacional patrocinado por el Club de Leones. A través del mismo se busca la creación de carteles para que los niños tengan la oportunidad de expresar su visión de la paz e inspirar al mundo a través del arte y la creatividad.

"Este año, como fuimos a plantar árboles a la escuela de Plaza San Francisco hablamos con la directora y estamos haciendo el programa en esa escuela. Estamos muy orgullosos, porque a esa escuela no habíamos ido nunca y estuvieron muy felices de que los convoquemos porque las escuelas de la ciudad muchísimas ya lo han trabajado. Y se va a realizar acá en la ciudad, también, la elección a nivel distrital del concurso. Se van a elegir acá los dibujos de las 10 provincias que componen el Distrito O1. Vamos a tener que buscar un jurado idóneo para que después ese dibujo pase a a nivel nacional", adelantó Garrone.