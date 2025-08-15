Autoridades de El Club de Leones se dieron cita en la sede de San Francisco para realizar la renovación de las comisiones directivas en el orden provincial y local. A la ciudad llegaron representantes de doce provincias de nuestro país que de nuevo eligieron esta zona para el recambio.

El Club de Leones San Francisco desde ahora es presidido por el león Oscar Pinto, mientras que, en el orden provincial, la leona sanfrancisqueña Beatriz Mina fue electa como gobernadora del Distrito a lo largo del próximo año.

En este marco, los dirigentes mantuvieron un encuentro con las autoridades municipales, encabezadas por el presidente del Concejo Deliberante Mario Ortega, el gabinete municipal y concejales del oficialismo quienes le dieron una cálida bienvenida a San Francisco.

"Nos pone muy contentos ser anfitriones de una reunión tan importante del Club de Leones donde participan representantes de diez provincias argentinas. Eso nos llena de orgullo y por supuesto que acompañamos la actividad, así como también felicitamos a dos vecinos de nuestra ciudad que están asumiendo importantes responsabilidades dentro del Club de Leones”, expresó Ortega.

Además, señaló que la institución “es un socio estratégico de la Municipalidad” ya que “comparten valores, fines y objetivos para mejorar la calidad de vida de las personas”.

A su vez, la flamante gobernadora del Distrito, Beatriz Mina, señaló que asumir el cargo implica “hacer frente a un gran desafío para el cual vine trabajando en la gestión dentro del leonismo durante los últimos cinco años".

“En este momento nuestro principal desafío pasa por llevar adelante la ‘Misión 1.5’ destinada a aumentar la cantidad de socios. Eso nos permitirá conseguir más manos para llegar a más personas enfocando nuestro esfuerzo no sólo en dar sino en enseñarles a obtener por sí mismos lo que se les está dando", afirmó.

Lo consideró "como un camino largo, difícil, donde se debe capacitar mucho a la gente y en esto es importante trabajar con las autoridades municipales de la mano”.

Por su parte, el flamante presidente del Club de Leones San Francisco, Oscar Pinto explicó: “Esta es una reunión que nos permite reforzar nuestras acciones a través de capacitaciones, reforzar el liderazgo del leonismo, hacer obras de servicio y mostrar a la comunidad qué hace el leonismo en la Argentina”.

Luego dijo que su tarea cobra más valor “en situaciones de crisis y en ámbitos preventivos". Y añadió: "El leonismo trabaja mucho en la educación comunitaria fomentando el desarrollo de nuevos líderes jóvenes con miras a brindar servicio dentro de una comunidad sustentable”.