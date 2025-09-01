El Centro Vecinal de Barrio Sarmiento organiza un té-tómbola

El Centro Vecinal de Barrio Sarmiento, junto a la organización Refugio de Mascotas, invita a toda la comunidad a participar de una jornada solidaria con sabor local: “Tómbola, té y torta”, un evento pensado para compartir en familia, colaborar con causas barriales y disfrutar de una tarde distinta.

La actividad se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre a las 16 en el Superdomo, y tiene como principal objetivo recaudar fondos para concretar el cierre del quincho del centro vecinal, una obra muy esperada por los vecinos del barrio.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 e incluyen un cartón para participar de la tómbola y un número para los sorteos. Para los niños de entre 5 y 12 años, la entrada costará $2.000, aunque no incluye cartón ni número. Se solicita llevar taza y lapicera para participar del evento.

Además de la compra de entradas, desde la organización se pide la colaboración de la comunidad con tortas, premios para sortear y ayuda logística para el armado del evento.

El evento cuenta con el acompañamiento de Refugio de Mascotas, que también destinará parte de lo recaudado a sus actividades de rescate y cuidado de animales en situación de calle.