El Centro de Zoonosis de San Francisco cumplió 15 años al servicio de la comunidad

El Centro Municipal de Sanidad Animal y Control de Zoonosis de San Francisco celebró este año su 15° aniversario, marcando una trayectoria sostenida en la prevención de enfermedades zoonóticas y el cuidado responsable de las mascotas.

Según informó la Municipalidad de San Francisco, el organismo fue creado en 2010 durante la primera gestión de Martín Llaryora como intendente y actualmente funciona bajo la conducción de Damián Bernarte. A lo largo de su historia, lleva realizadas más de 34.000 castraciones y esterilizaciones gratuitas de perros y gatos.

El médico veterinario Lucas Peralta (M.P. 2219), responsable del centro ubicado en el Parque Cincuentenario y conocido popularmente como “el honguito”, destacó: “Hace 15 años comenzamos con una ilusión enorme, haciendo entre 4 y 5 castraciones por día. Hoy, gracias al esfuerzo del equipo, logramos realizar entre 25 y 30 esterilizaciones diarias, un crecimiento que nos llena de orgullo, porque la comunidad lo reconoce y acompaña”.

Proyección regional

Con el paso de los años, el servicio amplió su alcance más allá de San Francisco. Según señaló Peralta, llegan vecinos de localidades como Freyre, Josefina, Frontera, Arroyito, Colonia Marina, Quebracho Errado y Laspiur, e incluso se han mostrado interesados en replicar el modelo de trabajo.

El fortalecimiento del área incluyó la incorporación de un segundo equipo de profesionales que permite trabajar en turnos mañana y tarde, además de un quirófano móvil que forma parte del programa municipal “La Muni en tu barrio”.

Importancia de la esterilización

“El esterilizar no solo mejora la calidad de vida del animal, sino que también es una herramienta clave para la salud pública. Esterilizar es evitar la superpoblación de animales en la calle, prevenir enfermedades zoonóticas como la rabia o las parasitosis y reducir el sufrimiento de animales que deambulan sin hogar”, explicó Peralta.

Entre los beneficios médicos mencionados se destacan la disminución de tumores en hembras, la prevención de cáncer de testículos y próstata en machos, la reducción de la agresividad y el marcaje territorial, además de una mayor longevidad de las mascotas.

Cómo acceder al servicio

El servicio se brinda en la sede del Parque Cincuentenario, sobre calles San Lorenzo y Padre Gervasi, y también a través del quirófano móvil que recorre los barrios. Los turnos se otorgan al teléfono 3564 652318, mientras que en las unidades móviles la atención es por orden de llegada.

Peralta detalló que los animales deben tener un ayuno previo de al menos seis horas y que en el lugar se ofrece una charla prequirúrgica y postoperatoria con las recomendaciones necesarias. Además, se aplican vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones de manera gratuita.