En el marco de su 50° aniversario, el Centro de Estudios Históricos de San Francisco organizó una serie de actividades culturales y académicas abiertas a la comunidad, entre las que se destaca un ciclo de conferencias con especialistas nacionales y locales.

El próximo encuentro será este viernes 26 de septiembre a las 19 en la Tecnoteca, donde la Lic. Paula García Veritá presentará la conferencia “China y sus implicancias para nuestro país”. La disertante es docente e investigadora con una sólida formación en Ciencias Sociales, Educación y Relaciones Internacionales, reconocida por su labor en el nivel superior y su articulación con el ámbito empresarial.

Según adelantaron desde la organización, García Veritá abordará temas vinculados a la política exterior china actual, su relación con Estados Unidos y el impacto que estas tensiones pueden tener en el escenario argentino, tanto a nivel nacional como en ciudades del interior como San Francisco. La actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y la entrada es libre y gratuita.

Un ciclo iniciado por Esteban Dómina

Este ciclo de charlas comenzó en agosto con una conferencia inaugural a cargo del reconocido historiador Esteban Dómina, quien abrió la programación del aniversario con una exposición centrada en la historia regional y los desafíos de su preservación.

Desde el Centro de Estudios Históricos anunciaron que se prevén nuevas actividades durante lo que resta del año, entre ellas presentaciones de libros, encuentros con investigadores locales y visitas guiadas a espacios patrimoniales de la ciudad.

Medio siglo de compromiso con la historia local

El Centro de Estudios Históricos de San Francisco fue fundado el 22 de agosto de 1975 en el ámbito del Profesorado de Historia del Instituto Inmaculada Concepción. Nació del impulso de docentes, estudiantes, exalumnos y personas interesadas en la memoria colectiva y el rescate del pasado regional.

Desde sus orígenes, la institución —una Asociación Civil sin fines de lucro— se propuso como objetivos principales promover y difundir la historia local y propiciar la investigación histórica en San Francisco y la región. En estos 50 años, ha desarrollado una intensa labor en la edición de publicaciones, la realización de jornadas académicas y la recuperación de archivos y testimonios. De esta manera, el Centro sigue adelante con su rol como referente cultural y educativo de la ciudad, sosteniendo la preservación de la identidad sanfrancisqueña.