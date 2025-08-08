El próximo 6 de septiembre se presentará en San Francisco Ariel Ramírez, reconocido bandoneonista de renombre internacional. El espectáculo será a las 20.30 en el Teatrillo y las entradas ya se pueden conseguir a través de la plataforma Platea VIP o en boletería.

La producción del evento tiene el acompañamiento del Club de Leones San Francisco, institución que promueve el programa solidario “Volver a Ver”, que facilita kits para cirugías oftalmológicas a personas sin cobertura médica.

Desde sus inicios, este programa de alcance comunitario ya ha hecho posible más de 400 cirugías de cataratas, devolviendo la visión y la autonomía a cientos de vecinos de la región.

En el caso de Ramírez regresa a San Francisco tras más de una década de giras internacionales para brindar una espectáculo que une tango, comunidad y compromiso social.

Un concierto especial

Ariel Ramírez es un reconocido bandoneonista, compositor y arreglador oriundo de Altos de Chipión, vuelve a su región natal tras 14 años de gira por escenarios internacionales. Está acompañado por músicos de destacada trayectoria académica radicados en la ciudad de Buenos Aires.

Con más de 35 años de trayectoria, ha llevado el tango argentino a salas prestigiosas de Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia y Polonia, entre otros países. Su propuesta fusiona el tango clásico con elementos del jazz y la música académica, rindiendo homenaje al legado de Astor Piazzolla desde una mirada contemporánea, íntima y conmovedora.