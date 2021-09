El mundo de las inversiones es muy grande y muchas veces para la mayoría se transforma en un área desconocida para el común de la sociedad. Si bien en los últimos años el furor por el dólar en la Argentina abarca a distintos sectores económicos y sociales, la realidad es que en este último tiempo aparecieron nuevas formas de apuestas financieras, en tiempos de la modernidad líquida, donde lo digital es la esencia.

Las criptomonedas o criptodivisas son monedas que no existen de forma física, no están reguladas ni controladas por una institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Sin embargo, es una nueva forma de invertir que está en pleno auge, por lo que se requiere especializarse en el tema y asesorarse con especialistas para evitar ser víctimas de un fraude, explicaron en El Periódico Radio 97.1, los profesionales Ignacio Aichino y Samuel Dipiazza.

Argentina es uno de los países que mas participación tiene sobre estas monedas digitales y se debe a varios motivos. Somos el noveno país del mundo en “intensidad de adopción” de criptomonedas, ya que prosperan en mercados emergentes, en especial en aquellos con monedas débiles, altos costos bancarios y controles de capital, según un índice elaborado por Chainalysis, un sitio especializado en criptomonedas.

San Francisco con buena demanda

Tanto Dipiazza como Aichino explicaron que en la ciudad hay un buen crecimiento de demanda en las criptomonedas por parte de vecinos como empresas.

“Tenemos cada vez más consultas. Hay mucho auge de personas que preguntan para invertir, como también surgen microempresas que prestan el servicio de asesoramiento como para brindar seguridad para registrarse y comprar”, manifestó Dipiazza.

Hay que tener en cuenta dónde se va a guardar estas monedas digitales: “Se pueden guardar en la nube o de forma física a través de unos pen drive, para minimizar los riesgos de hackeo”.

La criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.

Recomendación para los nuevos en el tema

"Es fundamental que se acerquen a alguien que esté trabajando en el tema. No se queden con una única opinión, porque al ser una moneda digital es muy fácil escuchar que se va a ganar plata fácil, pero hay que tener cuidado ya que es un mercado muy volátil. Nadie sabe cómo se va mover el mercado, si lo supiéramos seríamos todos millonarios", remarcaron.

"Para entender este nuevo mundo de las criptomonedas hay que comprender que se trata de un nuevo nivel de monedas”, expresó Ignacio a lo que agregó “es un código larguísimo, que dentro de ese código indica de quién es y cuántas unidades hay”.

Por su parte, Samuel indicó que es una moneda digital, virtual, que se puede adquirir tanto por intercambio, o compra venta. “También se puede minar, donde se van introduciendo nuevos bloques a esta cadena que representa cada moneda digital”, sostuvo.

-¿Cómo adquiero una criptomoneda?

Hay dos formas. O la minás o se la comprás a alguien que ya tiene. Se puede vender a precio de mercado o a otro precio.

-¿Para qué me puede servir?

Si tengo un Bitcoin que es un tipo de criptomoneda ronda los cerca de 48 mil dólares. Si vos querés comprar un Bitcoin es un siguiente nivel de las divisas, te sirve para intercambios de productos y servicios, y también como reserva de valor.

Es una moneda que se mantiene más que el dólar, sino que además crece su valor.

-¿Quién puede comprar?

Cualquier persona puede comprar y no hay ningún organismo que te imponga límites. Eso es una diferencia muy grande.

Se puede comprar a través de aplicaciones que son reconocidas. No hay que comprar criptomonedas por las redes sociales para evitar ser víctimas de estafas.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?

En su portal web, el Banco Santander, explicar que las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales: no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido, para el control de estas transacciones.

Al hilo de la regulación, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.

En cuanto a la operativa de estas monedas digitales, es muy importante recordar que una vez que se realiza la transacción con criptomonedas, es decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Para “revertir” una transacción es necesario ejecutar la contraria.

Ya que estas monedas no están disponibles de forma física, hay que recurrir a un servicio de monedero digital de criptomonedas, que no está regulados para almacenarlas.

¿Cuántos tipos de monederos digitales existen?

Un monedero digital o wallet es, en realidad, un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Lo cierto es que a diferencia de un monedero de dinero físico, lo que realmente se almacena en los wallets o monederos digitales son las claves que nos dan la propiedad y derecho sobre las criptomonedas, y nos permiten operar con ellas. Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para poder transferir las criptomonedas, y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas.

Hay dos tipos de monederos: existen los calientes y los fríos. La diferencia entre ambos es que los primeros están conectados a internet, y los segundos no. Así, dentro de los monederos calientes encontramos los monederos web, los monederos móviles y los monederos de escritorio, este último, solo en el caso de que el ordenador esté conectado a internet. Por el contrario, dentro de los monederos fríos existen los monederos hardware y los monederos de papel, que es simplemente la impresión en papel de la clave privada.

Estos servicios de custodia no están regulados ni supervisados.

¿Cómo se determina el valor de una criptomoneda?

El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda, y del compromiso de los usuarios. Este valor se forma en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman también sin información pública que los respalde. Te recomendamos leer este comunicado del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los riesgos de comprar criptomonedas.