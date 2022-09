De cara a las próximas elecciones que se celebrarán en Italia, el candidato a senador Marcelo Bomrad visitará la ciudad de San Francisco este martes para interiorizarse sobre la realidad de la comunidad italiana cordobesa y presentar las propuestas de La Lega.

El ingeniero industrial oriundo de Buenos Aires trabaja con vistas a los comicios previstos para el este mes de septiembre y llamó a preservar la "ciudadanía por sangre" que permite a miles de argentinos tramitar su pasaporte italiano.

Brindará una conferencia de prensa este martes a las 19 en el salón de confitería La Palma (25 de Mayo 2028 - San Francisco) a medios y público en general (Confirmar asistencia a los teléfonos 3564 565609 o 3564 611329).

El argentino que quiere llegar al Congreso Italiano

Con la renuncia de Mario Draghi como primer ministro de Italia, el presidente Sergio Mattarella convocó a comicios para renovar el parlamento el próximo 25 de septiembre.

Estarán en condiciones de votar en todo el mundo alrededor de 6 millones de ciudadanos italianos, no radicados en Italia, divididos en 4 circunscripciones electorales: Europa, América Meridional, América Septentrional y Resto del Mundo. Nuestra circunscripción es América Meridional y comprende todos los países de Sudamérica, con poco más de 1,5 millón de electores con Argentina en primer lugar, seguido por Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile y el resto de los países. Históricamente, la participación es baja en términos relativos, rondando un 30% .

Los ciudadanos italianos de América del Sur eligen un senador y dos diputados y Bomrad es candidato a senador por la Lega, un partido con muchas chances de formar parte de la próxima coalición de gobierno italiana. La Lega es un partido político italiano de derecha y su líder es Matteo Salvini.

Marcelo Bomrad, nació en Buenos Aires, se recibió de ingeniero en la U.B.A. y luego realizó un M.B.A. en Harvard. Es italiano de cuarta generación. Casado y 3 hijos. Después de haber creado varias empresas de Bio-Tecnología con presencia en Argentina, Italia y Estados Unidos, decidió volcar sus esfuerzos en mejorar las relaciones entre Argentina e Italia. Es miembro del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina, la más antigua en el mundo fuera de Italia y también dirigente del Sportivo Italiano (Associazione del Calcio Italiano in Argentina).

A partir del 7 de Septiembre estará llegando el sobre electoral al domicilio de las personas que tienen ciudadanía italiana y que estén registradas al A.I.R.E. (anagrafe italiani residente all’estero). En el exterior se vota antes y es por correspondencia. Los electores reciben el sobre con los votos e instrucciones y podrán restituir el sobre al consulado hasta la hora 16:00 del día 22 de septiembre.

Es importante que la gente vote a un partido italiano ya que los partidos creados en el exterior y sin presencia significativa en Italia no tienen ningún tipo de poder real para modificar las cosas. De hecho, los representantes actuales de dichos partidos tienen índices de ausentismo a las sesiones muy superior al promedio de ausentismo parlamento, es decir que tienen tan poca incidencia que ni siquiera van a las sesiones.

Las propuestas principales son:

Defender los proyectos que limiten la ciudadanía italiana (constitucionalizar el IUS SANGUINIS para garantizar la ciudadanía italiana a hijos y nietos), modernizar la atención del consulado (crear el Ministerio de los Italianos en el Mundo para mejorar la atención en el exterior) y hacer más simple la validación de títulos de educación superior (proponer la equivalencia de títulos extranjeros para facilitar la emigración a Italia).

Se puede entrar en la página y están todas las entrevistas realizadas hasta el momento.

www.bomrad.com

El próximo 25 de septiembre se votan los miembros que formaran el nuevo Parlamento en Italia, para esto es importante saber:

Italia es una república desde 2 de junio de 1946 y la soberanía le pertenece al pueblo, que la ejercita en forma y límites establecido en la Constitución, que ya en su primer artículo, indica que el sistema político italiano se basa en una república democrática.

En particular, es una república parlamentaria, puesto que la representación de la voluntad ciudadana se le asigna al Parlamento.

La organización del sistema político italiano se basa en el principio de la separación de poderes: el Parlamento ejercita el poder legislativo, al Gobierno se le encomendó el poder ejecutivo y finalmente la magistratura desempeña el poder judicial.

El Parlamento tiene una estructura bicameral está compuesto por la Camera de Diputados y el Senado. Cada 5 años hay elecciones parlamentarias, que ocasionalmente pueden adelantarse.

Italia, como respuesta a la gran cantidad de ciudadanos residentes fuera de sus fronteras, divide el mundo en cuatro circunscripciones electorales, y cada una envía parlamentarios. Con la nueva ley la representación será de dos diputados y un senador

Participar en las elecciones como italianos residentes en el exterior es un derecho y un deber moral.

Estas son las primeras elecciones generales en las que entrará en vigor el recorte de parlamentarios decidido por el referéndum de septiembre de 2020, mientras que la ley electoral no cambiará.

Cada votante inscripto en el A.I.R.E. y que mantenga sus datos personales actualizados recibirá dos boletas, una para la Cámara de Diputados y otra para el Senado. Cada boleta estará compuesta por casillas rectangulares donde se indicará el nombre del candidato uninominal indicado en la parte superior.

DATOS IMPORTANTES

Las elecciones en Italia son el próximo 25 de septiembre, pero los ciudadanos residentes en el exterior deben enviar el sobre con su voto con el tiempo suficiente para que los reciban en los consulados antes del 22 de septiembre, sino no serán considerados y el voto estará perdido.

Pueden votar en el exterior sólo los ciudadanos que, además de tramitar y obtener la ciudadanía, están inscriptos en el A.I.R.E. que funciona como nuestros registros civiles y es la base de datos que utiliza el gobierno italiano para enviar los sobres, por lo que además es muy importante actualizar los datos, por ejemplo, si se hace cambio de domicilio.

Se eligen un senador y dos diputados por cada circunscripción en el exterior, la nuestra es la circunscripción de Sud América. Estos legisladores representan a todos los italianos y sus descendientes, son los que llevan propuestas al Parlamento con el espíritu de resolver sus problemas y luchar por sus derechos y brindarles beneficios que los asimilen a los que reciben los italianos en Italia.

Es muy importante saber que votar es un derecho y que si bien el voto no es obligatorio ni existen sanciones ni trámites que realizar si no se vota, es muy importante hacerlo para que nos representen y nos defiendan, pero también para que nunca nos saquen ese derecho a votar.

El ciudadano es el responsable de su voto y no debe permitir que otras personas se los pida o se los entregue al correo. Existe una ley que penaliza al ciudadano si permite esta maniobra, ya es muy utilizada para ocasionar fraudes que benefician a determinados partidos: el voto es personal, libre y secreto.