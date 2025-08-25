El “joven manos de tijera” que con sus cortes de pelo alienta a la solidaridad

Todavía va a la escuela, pero con 17 años Tiago Viroglio tiene su propio trabajo y una sensibilidad social a destacar. Todos los días va a la escuela Proa de barrio La Milka, a la tarde tiene en su casa ya turnos reservados para cortar el pelo. Este será su primer Día del Peluquero de forma oficial, pero la afición por el rubro nació mucho antes.

Tiago tiene algo más, un enorme corazón solidario que combina con su talento con las tijeras y lo llevó a formar parte del grupo de peluqueros que convoca Impulsar Futuro para sus jornadas de voluntariado donde hacen cortes gratis a niños que muchas veces están en situación de vulnerabilidad.

“Siempre que iba a las peluquerías me encantaba porque podías hablar, era divertido. También es un lugar donde podés hablar tranquilamente de los problemas que tenés, te podés descargar con el barbero o peluquero”, contó Tiago, que encontró en ese ambiente su vocación.

Su historia con la barbería empezó temprano, desde chico se mostró interesado en aprender y por eso arrancó rápido su negocio. Desde su visión “un chico de 13 o 14 años si tiene ganas de hacer algo, puede empezar a cortar el pelo a sus amigos”.

Costado solidario

Con apenas 16 años comenzó a formarse de forma autodidacta y también profesional: tomó cursos presenciales, pasó por dos peluquerías y nunca deja de mirar videos y tutoriales. “Siempre hay cortes nuevos que aparecen con la moda así que hay que adaptarse”, explicó convencido de que en su oficio siempre hay algo nuevo por aprender.

En su casa logró acondicionar un espacio llamado “Tiago Barber Shop”, ahí lo encuentran siempre a la tarde y los fines de semana, para sus amigos ya es un clásico pasar a retocarse el corte o charlar un poco con el anfitrión. La actividad para cuando hay jornadas solidarias de Impulsar Futuro porque ahí su única retribución es ayudar a otros.

“La parte solidaria surgió cuando me contactaron los chicos de Impulsar Futuro. Ellos cortan el pelo gratis a chicos y personas que lo necesitan. Me invitaron a participar, a cortar, a escuchar, y a mí me encanta ayudar a quienes les cuesta avanzar. Es bueno darles una mano”, relató a El Periódico.

Ayudar desde lo cotidiano

La propuesta implica que peluqueras y peluqueros voluntarios ofrezcan sus servicios sin costo: “Nunca conté cuántos chicos corté, no llevo la cuenta. Normalmente ellos me piden o me muestran un corte, y yo trato de hacérselo, con diseño o lo que quieran”.

A Tiago lo moviliza que esos chicos que de otra manera no pueden pagar un corte se van con una sonrisa. Esto lo ha extendido también a su negocio: “Atiendo también a personas que no llegan con la plata. Les digo que no importa, que lo importante es ver su cambio de cara, su felicidad, charlar, lo que sea”, sostuvo.

Consciente de que su trabajo tiene un impacto más allá de lo estético, Tiago reflexionó sobre su lugar en el mundo: “Mucha gente piensa que uno hace esto porque tiene plata. Yo no quiero ser como ellos. Siempre que alguien quiera un corte y no tenga para pagarlo, no importa. Creo que, si sos buena persona y das lo que tenés, vas a recibir algo, o tal vez no pase, pero te lo vas a llevar en el corazón, porque es algo que te nace”.

Día del Peluquero: por qué se celebra el 25 de agosto

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero en la Argentina y en todo el mundo. En esta fecha se conmemora la santificación de Luis IX de Francia (en el año 1270), quien tuvo bastante que ver en la celebración.

La referencia a Luis IX no es casual, ya que fue este rey quien había designado a su peluquero como "hombre libre". Al hacerlo, elevó su jerarquía social, que por esas épocas se separaba en rangos muy marcados, dejando de lado su estatus de hasta entonces plebeyo como el resto de los peluqueros.

Antiguamente, el oficio de peluquero era ejercido sólo para la nobleza que en el siglo XIII utilizaba en Europa, sobre todo en Francia, grandes pelucas. En esa época el peluquero era varón y se encargaba de mantener las pelucas, no el cabello natural.

En Argentina se celebró por primera vez el Día del Peluquero en 1877, cuando en el teatro Coliseo, ante una concurrida asistencia, se creó la "Sociedad de Barberos y Peluqueros".

Varios años más tarde, en 1940, durante el Congreso Nacional de Peluqueros realizado en la ciudad de Pergamino, se designó oficialmente al 25 de Agosto como el Día del Peluquero.