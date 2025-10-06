Este sábado 11 y domingo 12 de octubre se llevará adelante una nueva edición de la Feria de Mujeres Emprendedoras en San Francisco, especial Día de la Madre.

El evento, organizado por el Consejo Municipal de la mujer, tendrá lugar de 16 a 21 horas el Centro Cultural San Francisco.

La feria tendrá espectáculos en vivo y una atractiva propuesta gastronómica con food trucks para disfrutar en familia.