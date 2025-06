En el marco de la jornada "Economía Argentina: Pymes en acción", celebrada este jueves 5 de junio en la Tecnoteca de San Francisco, Marcos Cohen Arazi, director del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL - Fundación Mediterránea), compartió su visión sobre la situación macroeconómica actual del país y sus implicancias para el sector de las pequeñas y medianas empresas.

Su análisis detalló tanto los aspectos positivos que, en su opinión, están avanzando, como los desafíos pendientes.

El encuentro reunió a una gran cantidad de representantes del sector, con entrada libre y gratuita. Fue organizado por el Parque Industrial de San Francisco y la Fundacion Mediterránea, con apoyo de la Municipalidad. También intervinieron como oradores el intendente de San Francisco, Damián Bernarte; el gerente del Parque Industrial, Leonardo Beccaria; y el subsecretario Pyme del Gobierno de Córdoba, Segundo Sosa Barreneche, quienes expusieron la importancia que tienen las industrias Pyme en el entramado productivo y laboral de la Argentina.

Además, se realizó un conversatorio junto a los empresarios locales Federico Bianchi (Bianchi Cueros), Gabriela Gaviglio (Akron) y Roberto Macchieraldo (Macoser), representantes de tres potentes empresas radicadas en el Parque Industrial San Francisco.

La macroeconomía: logros y asignaturas pendientes

El economista inició su exposición repasando los avances. "El primero que marcha claramente acorde al plan es que el déficit fiscal ya se ha transformado en una mala palabra. El déficit fiscal desde el comienzo de la gestión del Gobierno nacional ha sido eliminado. El gobierno ha equilibrado las cuentas públicas, lo hizo con un ajuste muy fuerte. Todos lo hemos vivido de cerca de alguna manera", afirmó.

El director de IERAL detalló las áreas de ajuste: "Entre las grandes mermas de gasto: subsidios, obra pública, recorte a empleos públicos, recorte por la vía de la inflación a los jubilados, recorte en algunos planes sociales, en otros un impulso vigoroso. Algunos planes recibieron mucho aumento y otros fueron achicados. Subsidio energía, subsidios al transporte, es decir, es prácticamente en la totalidad de las cuentas públicas que ha habido un ajuste a la baja. Ese es el contexto y se popularizó el lema: 'No hay plata'".

Para el especialista, esto es "entre lo bueno desde la óptica que nos ayuda a tener una macroeconomía ordenada".

Sin embargo, el economista matizó: "El tema es que no hay plata en general. No hay plata en el gobierno y la situación macroeconómica también dista de ser para tirar manteca al techo. Si bien hay algunos sectores que, por supuesto, les va bien".

Otro aspecto positivo, según Cohen Arazi, es el control de la inflación. "Hemos salido del cepo y la inflación no se aceleró. El Banco Central está saneado, sin entrar en grandes cuestiones técnicas, estaba lleno de papeles y no había nada sólido para respaldar los billetes en circulación. Eso está entre lo que ha funcionado bien y podemos decir marcha de acuerdo al plan que explicitó y ejecutó el Gobierno", sostuvo.

Respecto a la recuperación económica, el director de IERAL indicó: "Hay una recuperación económica agregada que no alcanza a todos los sectores por igual y esa divergencia se está haciendo cada vez más marcada".

El proceso de desregulación también fue señalado como un avance. "Otra cosa que está avanzando y bien es el proceso de desregulación. El ministro Federico Sturzenegger encabeza un área de gobierno destinada a encontrar todo aquello que se pueda simplificar. Está avanzando bien en materia de facilitarle la actividad económica a las personas y a las empresas. No es un cambio drástico, por supuesto", explicó.

Un punto crucial es el levantamiento del cepo para personas. "El otro gran aspecto en el que avanzó el Gobierno es en levantar el cepo para personas y eso es una situación muy favorable para la actividad económica. El problema es que las empresas no pueden hacer lo mismo, por eso hablamos de un levantamiento parcial, es importante que se entienda bien porque el hecho de que sea parcial es lo que colabora con que el tipo de cambio esté bastante bajo", aclaró Cohen Arazi.

Lo que falta: Inversiones, competitividad y reformas estructurales

En su análisis, el economista también enumeró los aspectos pendientes. "¿Qué es lo que falta? Inversiones. Hay algo en minería y en el sector de hidrocarburos, pero no mucho más. Es difícil atraer inversiones con el historial que tiene Argentina de cambios de política económica muy drásticos, por más que el Gobierno esté cumpliendo de acuerdo a su plan con muchos de los aspectos que un inversor internacional los debería ponderar muy positivamente. El tema es que no sabe si esto es una moda", sentenció.

Otro "gran problema que se está generando es de competitividad. La competitividad históricamente en Argentina oscila por ciclos de la política cambiaria", afirmó.

Según Cohen Arazi, "lo que está faltando es que haya un proceso de reformas estructurales, entre las que se anotan justamente las más importantes. O sea, las que faltan son las más importantes. Reformar los impuestos con posible necesidad de reformar la coparticipación. Reformar las leyes laborales y otras reestructuraciones vinculadas al funcionamiento del sector público para efectivamente lograr estimular las inversiones".

El economista también se refirió al superávit fiscal: "Entonces, el superávit fiscal nos revela que los primeros dos años de este gobierno ya reflejan un cambio bastante drástico en lo que es la situación de resultado financiero del gobierno. Esa es la principal novedad".

Sobre la inflación, el director de IERAL comentó: "No hay países hoy con inflación de dos dígitos en un año. El Gobierno claramente logró estabilizar el proceso inflacionario y estacionarlo. Eso está reflejando también que tampoco es fácil llegar mucho más abajo. Una inflación de cerca de tres nos deja una inflación arriba de 30 en un año. Seguimos estando el triple o el cuádruple que en el mundo. Eso es para graficar la dimensión de los desafíos que enfrenta una economía cuando lleva muchos años de desorden".

La recuperación económica y sus divergencias

En materia de recuperación económica, Cohen Arazi analizó la situación. "Se discutió al comienzo si iba a ser o no en 'V' corta o si iba a ser raíz cuadrada. Los datos de marzo dieron muy mal. Con lo cual habría que ver si empezamos a cambiar de letras. Si pasamos de 'V' corta a 'W'. Yo creo que no", señaló. El economista puntualizó: "En 3 o 4 meses de cambio de gobierno, de cambio de algunas reglas de juego importantes, la economía empezó a repuntar. Desde ahí para acá hemos tenido 11 meses de crecimiento. Y el dato que es el último cayó cerca de 2% de la actividad económica. Y cayó cuando la inflación se aceleró".

Respecto a por qué la recuperación no se percibe en la calle, el especialista explicó: "Cada vez se hace más claro porque cada mes son menos los sectores que están arriba y cada vez son más los sectores que están abajo. ¿Quiénes están arriba? La intermediación financiera, los bancos, el agro y minería. Poco empleo, porque no son los sectores que van a darle ocupación a la mayor mano de obra".

Y agregó: "¿Quiénes son los mayores empleadores? Los que están abajo. Construcción, industria, hoteles y restaurantes. Entonces, esos sectores están todos por debajo de la línea. Con el tiempo el problema de la apreciación cambiaria les pegó también a ellos. En el caso de la industria también se ve muy fuerte debajo en el mes de marzo. Y la construcción cayó muchísimo, en parte porque está la obra pública adentro, pero también la obra privada cayó y no termina de repuntar".

Sobre la capacidad adquisitiva, Cohen Arazi fue claro: "Tenés empleados públicos que perdieron cerca de 20% del salario. El Presidente lo ha destacado y es un objetivo de que permanezcan así, no que recuperen su nivel de salarios. Los que están recuperando sus ingresos a duras penas son los asalariados privados, formales. Entonces en promedio vemos menos salarios y menos capacidad adquisitiva en la calle".

Expectativas, dólar y competitividad Pyme

En cuanto a las expectativas, el economista sostuvo: "Pienso que hay motivos para tener buenas expectativas hacia adelante, tal vez a mediano o largo plazo". Sin embargo, advirtió: "Si nos concentramos en la mitad llena del vaso, lo que está cambiando para bien, pero hay una mitad vacía del vaso en el corto plazo, esencialmente, en el día a día, en la recuperación que todavía no llegó, en los problemas de competencia muy fuerte que van a empezar a sufrir las empresas con la producción importada. Me refiero, por ejemplo, al caso de las industrias". Y añadió: "Al mismo tiempo no hay un cambio drástico en otras medidas que mejoren la competitividad".

El plan económico, según el director de IERAL, se basa en varios pilares: "Bajar muy fuerte el gasto público, frenar la emisión monetaria, ordenar lo que sería el activo del Banco Central para que no esté lleno de papeles. La tercera ancla era el dólar. El gobierno decía: 'Lo voy a hacer subir 2% por mes'. Al final allá por el mes de febrero de este año el gobierno dijo: 'Lo voy a bajar el uno'. No era creíble, ahí donde empezó la inestabilidad, los dólares paralelos subiendo un poquito y la inflación de marzo siendo el 3,7%".

Cohen Arazi enfatizó el rol del dólar: "Entonces, el dólar como ancla en todo el periodo que va de la presidencia de Milei, claramente fue un ancla, ayudó a bajar la inflación, pero se atrasó absolutamente. Siempre estuvo por abajo de la inflación". Esto, en Argentina, "siempre genera el mismo problema: tendencia a importar, boom de viajes al exterior y problema de balanza de pagos. Hay que aclarar que ahora no tenemos problema de balanza de pagos porque hay otras fuentes para acceder a los dólares".

El economista fue contundente: "¿Qué es lo que quiero dejar bien en claro? Que tenemos problemas de competitividad que no se van a solucionar por la vía del tipo de cambio". Puso como ejemplo las actividades que "se basaban en dólar blue o MEP, ejemplo turismo, software, las que podían liquidar el tipo de cambio de finales de 2023 sería alrededor de 2500 pesos hoy. Exactamente el doble. Por eso volaban estas actividades. Y hoy claramente se están estacionando".

La contracara, según el director de IERAL, es que "cuando el dólar se atrasa, el resto de los precios empiezan a parecer que suben en dólares. Yo lo escucho a veces cotidianamente. 'Che, está caro salir a comer en Argentina. Está caro una entrada o un recital.' 'Está caro este los salarios', dicen los empresarios. Cuando todo te parece caro, es que otro precio está desacomodado, que es el del dólar. Estamos en una situación difícil de afrontar en un contexto de que tenemos una fuerte competencia a partir de medidas que promueven la apertura".

El gobierno, frente a esto, "no lo ve como un problema y festeja la libertad de elegir y la posibilidad que tengan los argentinos de disfrutar del turismo internacional". Cohen Arazi intentó interpretar el porqué: "Porque que en un trimestre que salgan 4000 millones de dólares por viaje al exterior no es tan grave si ya tenés una gran cantidad de reservas en el Banco Central, no es tan grave si tenés un sector generador de divisas bastante novedoso, porque antes no generaba tanto, como son los hidrocarburos y la minería, que te están facilitando que no haya problema de falta de divisas. Tampoco es que sobraba mucho, sino no hubiéramos ido al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a renovar el swap con China para asegurarnos que podíamos levantar el cepo".

Finalmente, el economista adelantó un análisis sobre la actividad industrial: "Aquí les presento algo que estamos analizando y que lo vamos a publicar en unos días, es inédito todavía, es cómo está el nivel de actividad industrial en el país hoy versus noviembre del 2023. Bueno, lo que estamos viendo es que de 15 principales rubros industriales hay 13 que están mal. Hay 13 que están por debajo del nivel de actividad que tenían en noviembre del 2023. Y solo dos sectores están por arriba. Los que peor están: caucho, plásticos, algo de productos metálicos básicos, textiles, y automotores en niveles de caída. Ese es un poco el saldo negativo que podemos encontrar de la la estrategia que está adoptando el gobierno". Además, advirtió: "En cualquier momento vamos a entrar en déficit en la balanza de bienes. ¿Qué es lo que lo puede compensar? Mucha exportación de hidrocarburos. Si la actividad económica se recupera, importamos más. Y como no hay una respuesta rápida ni fuerte de las exportaciones, obviamente eso se traduce en problemas de reserva".

El impacto en las Pymes: "Misión imposible exportar"

En el segmento dedicado específicamente a las Pymes, Cohen Arazi fue contundente: "Las pymes sufrieron mucho la turbulencia de los últimos 2 años de Macri, es el periodo en donde más se destruyeron pymes, salvo la pandemia. Después cayeron más durante la pandemia y hemos asistido a un periodo de muy baja creación de empresas". Subrayó: "Hablamos de una potencialidad de generar nuevas pymes que lleva décadas sin crecer. Estos son empresas que generan empleo".

Un punto "muy importante" para el especialista es la cuestión de la competitividad y su influencia en la Pyme. "Yo ahí le puse: 'misión imposible'. Misión imposible exportar siendo PYME desde Argentina. No porque la PYME no tenga potencialidad, no tenga la energía, no tenga el recurso humano. Bueno, a veces puede tener algo de problemas de gestión también, pero básicamente no le ayuda la macro", sentenció. El director de IERAL presentó un dato clave: "Estamos en el mínimo histórico de exportaciones PYMES sobre el total de exportaciones de Argentina. Está en torno al 7% del total. Lo que exportan las PYMES, en el total de lo exportado, periodo, como les decía antes, no es por exaltar el periodo en sí, sino por la relación con el tipo de cambio alto, 11%".

Respecto al futuro, Cohen Arazi señaló: "¿Qué es lo que se viene? Y la verdad que no estamos viendo que el gobierno pueda aplicar las reformas que necesita la economía argentina de una manera rápida". Por lo tanto, el "no hay plata" se traduce para las empresas en "empezar a buscar la manera de eliminar todos los excesos que tienen las empresas, encontrar todas las filas, todos los lugarcitos dentro de los costos en donde se pueda trabajar. Hay que sacarle todo lo que podamos para ser bien livianos en este contexto que estamos afrontando".

Para finalizar, el economista resumió: "la macro está ordenada, pero quedó con un tipo de cambio bajo. Pero la macro ordenada, la quiero resaltar como un valor. O sea, ahora posiblemente podemos planificar. O sea, tenemos reglas de juego más claras. La estabilización, la estabilización de precios. ¿Es buena per se? Hay algunos empresarios que he hablado con muchos, siempre hablamos aprovechando justamente el vínculo que tenemos en fundación con el sector privado y algunos que extrañan la inflación".

El especialista explicó el cambio: "Pero antes la gente compraba porque no sabía qué hacer con la plata y ahora dice: '¿Para qué te voy a comprar? Si el mes que viene baja de precio.' Bueno, es parte de un cambio de reglas de juego. Entonces, la estabilización nos está trayendo algo de mejoría en la planificación. La compra ya es más medida. El consumidor también está más fino, está más cuidadoso y a su vez el crédito sí sería la gran virtud que le puede traer la estabilización. El crédito va a florecer y está floreciendo de una manera como no se había visto hasta hace muchos años, en especial el crédito a largo plazo. Inclusive el crédito en dólares, para aquellos que lo pueden tomar. Como decimos, el dólar te cae más barato, entonces tomar un crédito en dólares, guarda, puede ser una excelente decisión".

Finalmente, Cohen Arazi concluyó sobre cómo se corregirán los problemas: "El gobierno apunta a que la micro la hagan mucho las empresas. Por supuesto que va a seguir el gobierno haciendo algunos ajustes. El gobierno nacional le va a trasladar a las provincias la exigencia de achicar también la cuenta de gastos, pero está esperando que el sector privado se vaya acomodando al nuevo contexto".