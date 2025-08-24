Dos Té Bingos solidarios animan la tarde de domingo

Este domingo 24 de agosto, San Francisco vivirá una jornada especial con dos propuestas solidarias que combinan entretenimiento, encuentro barrial y ayuda comunitaria. Tanto la Escuela Hipólito Yrigoyen como el Centro Vecinal San Martín organizan sendos Té Bingos, abiertos a toda la comunidad, con el objetivo de recaudar fondos y generar espacios de integración.

En el caso de la escuela Yrigoyen, la institución educativa prepara un bingo cargado de música, baile y sorpresas Desde las 15:30, abrirá sus puertas para recibir a vecinos y exalumnos en un Té Bingo pensado para continuar mejorando la infraestructura escolar. La iniciativa está impulsada por la cooperadora del establecimiento, que ya ha logrado importantes avances gracias a eventos similares.

Habrá presentaciones de academias locales, además de actuaciones de estudiantes.

En los últimos meses, la comunidad educativa ha venido trabajando con fuerza en la mejora del edificio escolar: instalaron televisores en todas las aulas, renovaron la instalación eléctrica, colocaron cerámicos, zócalos, cámaras de seguridad y pagaron seguros. El nuevo objetivo es cambiar las puertas de las aulas con sus respectivas llaves y colocar la iluminación exterior.

El Centro Vecinal San Martín propone una tarde de encuentros y sorteos

Casi en simultáneo, desde las 15, el Centro Vecinal San Martín —ubicado en General Paz 1145— ofrecerá una tarde pensada para todas las edades, con servicio de té, sorteos y un ambiente familiar.

El objetivo es fomentar el espíritu de comunidad y el encuentro entre vecinos.

Desde la organización resaltaron que el evento busca “fortalecer los lazos comunitarios y fomentar espacios de encuentro en el barrio”.