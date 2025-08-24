Este domingo 24 de agosto, San Francisco vivirá una jornada especial con dos propuestas solidarias que combinan entretenimiento, encuentro barrial y ayuda comunitaria. Tanto la Escuela Hipólito Yrigoyen como el Centro Vecinal San Martín organizan sendos Té Bingos, abiertos a toda la comunidad, con el objetivo de recaudar fondos y generar espacios de integración.

En el caso de la escuela Yrigoyen, la institución educativa prepara un bingo cargado de música, baile y sorpresas Desde las 15:30, abrirá sus puertas para recibir a vecinos y exalumnos en un Té Bingo pensado para continuar mejorando la infraestructura escolar. La iniciativa está impulsada por la cooperadora del establecimiento, que ya ha logrado importantes avances gracias a eventos similares.

Dos Té Bingos solidarios animan la tarde de domingo

Habrá presentaciones de academias locales, además de actuaciones de estudiantes. 

En los últimos meses, la comunidad educativa ha venido trabajando con fuerza en la mejora del edificio escolar: instalaron televisores en todas las aulas, renovaron la instalación eléctrica, colocaron cerámicos, zócalos, cámaras de seguridad y pagaron seguros. El nuevo objetivo es cambiar las puertas de las aulas con sus respectivas llaves y colocar la iluminación exterior.

El Centro Vecinal San Martín propone una tarde de encuentros y sorteos 

Casi en simultáneo, desde las 15, el Centro Vecinal San Martín —ubicado en General Paz 1145— ofrecerá una tarde pensada para todas las edades, con servicio de té, sorteos y un ambiente familiar. 

El objetivo es fomentar el espíritu de comunidad y el encuentro entre vecinos.

Desde la organización resaltaron que el evento busca “fortalecer los lazos comunitarios y fomentar espacios de encuentro en el barrio”.

