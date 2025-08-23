Dos jóvenes de San Francisco fueron contratados tras capacitarse con el Programa Primer Paso

Alexis Moya Herrador, de 19 años, y Nadia Barrionuevo, de 21, fueron incorporados formalmente por la empresa Macoser S.A. en San Francisco, tras finalizar con éxito su capacitación laboral mediante el Programa Primer Paso (PPP), una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba junto a la Dirección General de Promoción de Empleo y Formación Profesional del municipio.

Ambos jóvenes comenzaron su entrenamiento en febrero de este año, realizando tareas rotativas principalmente en las áreas de producción y montaje, donde clasifican y ensamblan componentes de cocinas, hornos y anafes. Durante su proceso de formación, recibieron capacitación técnica y en normas de seguridad, en un entorno que destacaron como “cálido” y de “buen compañerismo”.

“Es mi primer trabajo. Comencé mi pasantía dentro de la fábrica en febrero, luego de inscribirme al programa, y hace tres semanas quedé formalmente incorporado en la empresa”, relató Alexis. También afirmó que su objetivo desde el inicio fue quedarse en la compañía y aconsejó a otros jóvenes a aprovechar esta oportunidad: “Les recomiendo que aprovechen el PPP y que pongan todo su esfuerzo para alcanzar sus objetivos”.

Por su parte, Nadia valoró esta etapa como una instancia de aprendizaje: “Para mí es todo un desafío, lo que más aprendí durante estos meses fue el compañerismo dentro del ambiente laboral y la importancia que tiene la responsabilidad en un puesto de trabajo”. Además, manifestó su deseo de continuar adquiriendo herramientas junto a sus compañeros.

Desde Macoser S.A., el Gerente Comercial Ricardo Gilletta destacó que este año incorporaron a cuatro jóvenes a través del PPP, de los cuales dos fueron efectivizados. “Dar oportunidades es lo que nos incentivó a incorporar a jóvenes, a través del programa PPP. Nosotros asumimos el compromiso de generar empleo y consideramos que esta herramienta logra que las personas puedan insertarse en el mercado laboral”, expresó.

Gilletta señaló que Moya Herrador y Barrionuevo fueron seleccionados para continuar en la empresa por su actitud proactiva durante el período de formación. Además, resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado: “Creemos que este tipo de programas es una forma de generar esa unión”.

En tanto, María Cecilia Macchieraldo, responsable de Recursos Humanos de la firma, adelantó que están gestionando la incorporación de un joven con discapacidad, como parte de sus políticas de inclusión: “Nosotros no hacemos distinciones de ningún tipo, lo que valoramos es la actitud y el compromiso que tenga cada persona en su lugar de trabajo”.

Desde el ámbito municipal, Andrés Manías, Director General de Promoción de Empleo y Formación Profesional, subrayó que el programa supera año tras año las expectativas. “Nuestro objetivo como Oficina de Empleo es lograr estos casos de éxito dentro de las empresas o comercios de nuestra ciudad y para ello el trabajo conjunto es fundamental porque incentivamos, al igual que el gobierno provincial, la política del empleo genuino”, sostuvo.

Según indicó Manías, en 2025 fueron 169 los jóvenes sanfrancisqueños que iniciaron entrenamientos laborales, con la participación de más de 100 empresas y comercios de la ciudad. “Recibimos consultas tanto de vecinos/as como de empleadores durante este año, ya que somos el canal más directo y cercano al momento de responder dudas sobre Programas de Empleo”, concluyó.

Una empresa con más de cuatro décadas de experiencia

Macoser S.A. fue fundada en 1983 y durante años fue representante exclusivo de la marca Singer en Argentina. En 1999 comenzó a fabricar cocinas a gas bajo la marca “Florencia” y en 2000 inauguró una planta industrial de 20.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de San Francisco.

Actualmente, la firma produce artículos para el hogar con altos estándares de seguridad, durabilidad y diseño, y cuenta con equipamiento tecnológico avanzado para el desarrollo de sus productos.