En la madrugada de este domingo se registraron dos incidentes de conducción peligrosa en la ciudad. En el primer caso, a las 5:45hs., el Centro de Atención Ciudadana informó al personal de Guardia Local y Seguridad Vial que, a través de los domos, divisaba un automóvil que estaba realizando maniobras peligrosas en distintas arterias de la ciudad.

Ante esta situación, se procedió a realizar un seguimiento controlado del vehículo con el apoyo de los domos de seguridad, logrando su detención en el acceso Oeste de la ciudad. El personal de Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia al conductor, un mayor de edad oriundo de la localidad de Devoto, que arrojó un resultado positivo de 3.5 gramos de alcohol en sangre.

El otro episodio, mientras personal de Seguridad Vial, realizaba actividades preventivas y controles nocturnos,detectó que un vehículo cruzó un semáforo en rojo en la intersección de Av. Libertador Norte y Bv. 25 de Mayo, logrando detener la marcha en Av. Juan B. Justo al 100, oportunidad que se le realizó al conductor, oriundo de Ramona, un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1.1 gramos de alcohol.

En sendos procedimientos se procedió a la retención de los vehiculos que quedaron a disposición del Tribunal Administrativo de Faltas.