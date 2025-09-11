Dos binomios de San Francisco competirán en el Gran Premio Argentino Histórico

Dos binomios de San Francisco estarán en la edición 2025 del Gran Premio Argentino Histórico, la competencia de regularidad que organiza el Automóvil Club Argentino y que reúne a verdaderas reliquias del automovilismo nacional.

Uno de los equipos locales será el de Julio Lerda y César Bossa, quienes participarán a bordo de un Peugeot 404 de 1976, con el número 245 en la largada. El otro binomio sanfrancisqueño estará integrado por Oscar Comba y Franco Comba, que también competirán con un Peugeot 404, llevando en sus puertas el número 207.

La prueba recorre distintos puntos del país, reviviendo el espíritu de las recordadas competencias de los años 50 y 60, donde se mezclaban el Turismo Carretera y los autos de serie. Hoy, convertida en una carrera internacional de gran repercusión, reúne más de 150 autos y convoca a multitudes en cada ciudad del recorrido, donde los vehículos se exhiben como verdaderas piezas de colección.

Además de su costado deportivo, el Gran Premio tiene un fin solidario: cada tripulación entrega alimentos no perecederos que son destinados a Cáritas Argentina, sumando así un aporte concreto a las comunidades que reciben a la caravana.