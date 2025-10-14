San Francisco fue beneficiada en la última edición del programa "Córdoba Lee" de la Agencia Córdoba Cultura. Dos instituciones locales fueron seleccionadas entre las 69 Bibliotecas Populares de toda la provincia que recibieron un importante apoyo económico para fortalecer su rol cultural y educativo.

Cada una de las instituciones beneficiarias recibió un aporte de $800.000 pesos, destinado a garantizar su sostenibilidad, mejorar su infraestructura y potenciar sus actividades de promoción de la lectura y el acceso a la información. En total, el programa provincial invirtió $55.200.000 pesos.

Las beneficiarias locales fueron la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada en Florencio Sánchez 677 y el Centro Cultural y Biblioteca Popular, en Libertador Norte 157.

La importancia del apoyo provincial

El programa "Córdoba Lee" se realiza anualmente desde 2008 y, según destacó el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, cobra especial relevancia en el contexto actual.

"Hay un Gobierno Nacional que está reduciendo el financiamiento en muchos aspectos, y en la cultura en particular, por eso es importante que desde nuestro lugar continuemos llevando adelante este programa tan importante," señaló Sansica, subrayando la importancia de defender estos espacios comunitarios.

Por su parte, Leandro Calle, encargado de Bibliotecas Populares de la Agencia, enfatizó el rol de estas instituciones: “Cada biblioteca es un faro de cultura y de encuentro. En sus estantes y en sus actividades cotidianas se refleja la identidad de cada pueblo".

El listado completo de las 69 Bibliotecas beneficiarias incluye a otras instituciones de la región, como la Asociación Civil Biblioteca Popular Devoto Domingo F. Sarmiento (Devoto), y la Biblioteca Popular Marcela Rodríguez (La Francia), todas pertenecientes al Departamento San Justo.