San Francisco vivirá una noche inolvidable de rock nacional con la llegada de Don Osvaldo, la banda encabezada por Patricio Fontanet. El show será el miércoles 3 de diciembre en El Gigante de Bomberos (Av. Garibaldi 306), en lo que promete ser uno de los cierres de año más potentes para la escena musical local.

Las puertas se abrirán a las 20:00 horas, mientras que el recital comenzará a las 22:00. Las entradas se podrán adquirir a partir del 1° de octubre, y los primeros 200 tickets disponibles online incluirán como obsequio el DVD “Zona Liberada”, una joya audiovisual para los fanáticos de la banda.

Puntos de venta

En San Francisco, las entradas estarán disponibles en:

Las Cañitas, Av. Urquiza 231

Disquería Tokoa, Terminal de Ómnibus, Local B

Maxikiosco El Busca, Av. 9 de Septiembre 2179

También se pueden comprar a través del sitio www.edenentradas.ar, donde estará habilitada la preventa exclusiva online.

Un show esperado

Don Osvaldo continúa su gira por el país, llevando su potente repertorio cargado de letras emotivas y energía en vivo. La visita a San Francisco marca un esperado reencuentro con sus seguidores de Córdoba, que ya se preparan para copar el Gigante de Bomberos y vivir una noche de pogo y emoción.