La jornada dominical se presenta inestable en San Francisco, especialmente durante la mañana, cuando se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que ronda entre el 10 y el 40 %.

Las condiciones irán mejorando hacia el mediodía, con cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.

El viento sopla con intensidad desde el sur, con velocidades que podrían alcanzar los 41 km/h y ráfagas entre 51 y 69 km/h. La temperatura máxima prevista es de 23 °C, con ambiente fresco durante gran parte del día.

El lunes se anticipa con tiempo más estable, aunque con temperaturas algo más bajas y cielo parcialmente nublado.