Domingo ventoso y con chaparrones en San Francisco: mejora hacia la tarde
El mal tiempo continuará durante la mañana, con lluvias y viento del sur. La temperatura alcanzará los 23 °C.
La jornada dominical se presenta inestable en San Francisco, especialmente durante la mañana, cuando se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que ronda entre el 10 y el 40 %.
Las condiciones irán mejorando hacia el mediodía, con cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche.
El viento sopla con intensidad desde el sur, con velocidades que podrían alcanzar los 41 km/h y ráfagas entre 51 y 69 km/h. La temperatura máxima prevista es de 23 °C, con ambiente fresco durante gran parte del día.
El lunes se anticipa con tiempo más estable, aunque con temperaturas algo más bajas y cielo parcialmente nublado.