Domingo ventoso y con algo de nubosidad, pero sin lluvias en San Francisco

Este domingo 12 de octubre se mantiene con buen tiempo en San Francisco, aunque con el cielo algo nublado durante todo el día y viento del sector sur que seguirá soplando con intensidad. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente entre la madrugada y la tarde.

La temperatura mínima fue de 13 °C y se prevé una máxima de 26 °C, en una jornada sin probabilidades de lluvia.

¿Y el lunes?

Para el inicio de la semana se anticipa cielo mayormente despejado, con vientos leves del sector sur rotando al este. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 28 °C, sin cambios significativos en las condiciones del tiempo.