La jornada del domingo en San Francisco estará marcada por el cielo mayormente nublado y vientos moderados a fuertes del sector sur y sudeste. Se esperan ráfagas intensas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C.

Durante el día, el cielo estará nublado por la mañana, mayormente nublado en horas de la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. Los vientos oscilarán entre 7 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La temperatura mínima registrada fue de 12 °C y la máxima estimada será de 21 °C.