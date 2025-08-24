Domingo frío y de buen tiempo

Este domingo será una jornada de buen tiempo: el Servicio Meteorológico Nacional anuncia cielo despejado.

En materia de temperaturas, las mismas llegarán hasta los 19°.

Por su parte, se esperan vientos leves del norte, que por la noche podrían estar acompañados por ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico extendido

Las condiciones serán similares para los próximos días, con jornadas de sol, vientos leves y temperaturas en ascenso.